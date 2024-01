/FOTO, VIDEO/ V průběhu Silvestrovských oslav v Praze policisté přijali na tísňovou linku bezmála tisíc volání. I přestože se policisté po celou noc v Praze nezastavili v porovnání s předchozími roky se jednalo o jeden z klidnějších silvestrů.

Silvestrovské a novoroční oslavy v centru Prahy | Video: Radek Cihla

Potvrdila to Deníku mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Nejčastěji se jednalo o oznámení použití pyrotechniky v místě, kde to zakazuje vyhláška. Takových případů řešili policisté okolo sedmdesáti. Policie rozdala desítky pokut, především cizincům.

"Policisté dále zasahovali při pádu muže, který vlastní chybou spadl z Vyšehradské skály. Ve Stodůlkách zemřel muž po pádu z vyššího patra domu, zřejmě bez cizího zavinění. Dále se policistům podařilo zadržet muže, který se po půlnoci vloupal do benzínové čerpací stanice v Černokostelecké ulici," sdělila mluvčí. Podle Kropáčové byly v průběhu noci oznamovány drobné požáry košů a kontejnerů, policisté řešili i několik potyček, jak v centru města, tak v domácnostech mezi příbuznými a známými.

Policie rozdala desítky pokut, především cizincům.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Celkem bylo v průběhu silvestrovské noci omezeno na osobní svobodě 9 osob, které se účastnily konfliktů na Václavském náměstí a v jeho okolí. "Při bezpečnostním opatření byl zraněn dopravní policista, který zajišťoval uzávěru komunikace Václavského náměstí kvůli zajištění bezpečnosti návštěvníků. Popáleninu na noze mu způsobila pyrotechnika, která ho zasáhla," doplnila Kropáčová.

Co se týká práce hasičů i ti měli výjezdů spojených s oslavami méně než vloni. "Celkem jsme zasahovali u 71 událostí. Požárů, které souvisely se zábavní pyrotechnikou bylo 46," uvedli na síti X.

V souvislosti s Novoročními oslavami vyrazili pražští záchranáři v hlavním městě celkem k 25 případům. V centru metropole bylo na Václavském a Staroměstském náměstí ošetřeno okolo půlnoci 12 pacientů. Podle mluvčí Jany Poštové bude mít jeden úraz způsobený pyrotechnikou trvalé následky. Stejně jako v předchozích letech byla služba záchranářů posílena v centru Prahy Golemem.

Silvestrovské nasazení složek IZS:

Zdroj: Milan Holakovský

Speciální zdravotnický modul zhruba s 20 zdravotníky, který je českým vynálezem, je schopen zasahovat u zranění většího počtu lidí na lůžkách s kyslíkovými přípojkami a množství dalších lehce zraněných. V terénu byly připraveny i další čtyři vozidla včetně čtyřkolky. Hodinu před půlnocí zasahovali mimo to záchranáři také u muže, který v metru ve stanici Křižíkova spadl do kolejiště. Lékařka ho uvedla do umělého spánku a převezen byl do traumacentra.