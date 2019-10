K prvnímu případu vyjeli pražští hasiči před šestou hodinou ranní. Celý den jim silný vítr komplikoval použití výškové techniky. „Jednalo se převážně o popadané a polámané stromy na komunikacích a osobních automobilech. Například ve Slezské ulici odstraňovali hasiči strom ze sedmi vozidel,“ popsal mluvčí hasičského záchranného sboru hlavního města Martin Kavka.

Kromě zmiňovaných území na rozhraní druhé a třetí městské části vyjížděly jednotky také do Záběhlic, Strašnic, Michle, Radotína či Dejvic. Ale foukalo takřka všude. Reportér Pražského deníku se musel vyhýbat zlomeným větvím stromu, který spadl v Jeremiášové ulici ve Stodůlkách.

Srolovaná plechová střecha

V hostivařské ulici Švehlova třeba hasiči zasahovali u nevyužívaného a odpojeného sloupu veřejného osvětlení, který byl nakloněn a hrozil dalším pádem. Do ulice Kurta Konráda nedaleko Balabenky zamířili hasiči ke srolované plechové střeše o rozměru zhruba 150 metrů čtverečních.

„Poškozený plech museli postupně odřezat a po dobu zásahu byla uzavřena Policií ČR část ulice. Hasiči řešili také několik uvolněných billboardů, plechů a střešních tašek. U žádné události nebylo evidováno zranění,“ dodal mluvčí Kavka.

#youtube|rr7WXPfNg7I|1s#

Na sociálních sítích a v některých médiích se objevily záběry z ruzyňského letiště, kde se silným větrem bojovali piloti. Letiště Praha muselo kvůli povětrnostním podmínkám odložit plánovanou údržbu ranveje 06/24, která měla být od pondělí do pátku zavřená. V případě využití kolmé dráhy 12/30 by hrozil boční vítr, což by pilotům letadel ještě více zkomplikovalo situaci.

Přesměrovány dva lety

„Kvůli silnému větru více než deset letů vyčkávalo třicet až šedesát minut na přistání. Dva lety byly přesměrovány na jiná letiště,“ oznámila v pondělí po poledni na oficiální twitterovém účtu mluvčí Kateřina Pavlíková.

Bouře Mortimer zatím bez omezení pro @letovyprovoz a @PragueAirport Ve dvou případech diverze letů, z důvodu "wind shear" také několik průletů. V provozu hlavní RWY 06/24, její podzimní údržba z důvodu větru prozatím odložena. pic.twitter.com/mjYM8b8Imo — ŘLP ČR / ANS CR (@letovyprovoz) September 30, 2019

Podle Novinek šlo o airbus 319 společnosti Lufthansa, který letěl z Frankfurtu a měl přistát v 11:05 a boeing 737 Českých aerolinií na trase z Amsterdamu s pravidelným přistáním v 11:10. Airbus udělal nad Prahou dvě kolečka a zamířil do Vídně, boeing nakonec po chvíli kroužení dosedl na dráhu v Pardubicích.