Opravy zhruba 1,5kilometrového úseku na Jižní spojce potrvají ve třech fázích do 28. října. Provoz bude TSK omezovat po částech. „Dopravní omezení bude jen částečné. Dojde k uzavření přilehlého jízdního pruhu a doprava bude vedena po zúženém jízdním pásu, a to po etapách,“ uvedla Barbora Lišková, mluvčí TSK.

Opravám na Jižní spojce předcházela diagnostika Lanového mostu. Ten je dlouhodobě ve špatném stavu a kvůli zátěžovým zkouškám byl pro dopravu uzavřen 3. a 4. srpna a také o víkendu 20. a 21. července. Poškozený je rovněž most Legií, do kterého zatéká kvůli trhlinám v jedné z opěr. Výsledky jeho diagnostiky představili zástupci TSK na konci července. Rekonstrukce mostu by měla začít do pěti let.

Dopravní omezení a opravy plánuje TSK vzhledem k slabšímu provozu každoročně na letní měsíce. V neděli 4. srpna začala výměna vozovky ve Strakonické ulici, která potrvá do 13. srpna. V úterý pojedou auta pouze v jednom pruhu směrem z centra a bude uzavřen nájezd z Radotína. Se zúžením do jednoho pruhu ve směru do Prahy a uzavření sjezdu do Radotína musí řidiči počítat v neděli 11. srpna. Po zbytek času bude zachován provoz ve dvou zúžených pruzích v obou směrech.

Oprava Vltavské ulice na Smíchově začala 28. července a potrvá do prosince. Ulice bude vždy částečně průjezdná, v úseku mezi ulicemi Vltavská a Jindřicha Plachty ovšem nebude možné parkovat. Do září také potrvá rekonstrukce Vídeňské ulice v úseku od ulice K zeleným domkům ke kruhovému objezdu u Dobronické a ulice K Libuši.

Omezený provoz je také do 25. srpna v Praze 10 v ulicích Průběžná a Korytech. Opravuje se tam železniční most v souvislosti s rekonstrukcí traťového úseku mezi stanicemi Praha-Hostivař a hlavním nádražím.

Omezení se týkají i cestujících MHD. Do 11. srpna potrvá oprava trati mezi Palackého náměstí a Andělem. V nočních hodinách 16. srpna bude zastaven provoz tramvají mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany, 29. srpna pak mezi Hlavním nádražím a Nákladovým nádražím Žižkov a mezi stanicemi Olšanské náměstí a Flora. O den později nepojedou noční tramvaje mezi Hradčanskou a Prašným mostem.