"K použití tohoto speciálního betonu jsme společně se zhotovitelem, firmou Porr, přistoupili při hledání nejlepšího technického řešení pro vyrovnání nivelety Barrandovského mostu. Při frézování asfaltových vrstev vozovky mostu bylo objeveno místo obvyklé tloušťky vozovkového souvrství zhruba 15 centimetrů na některých místech až 32 centimetrů asfaltu. Těch 17 centimetrů asfaltu navíc, který velmi negativně přitěžuje most bylo, nutno něčím nahradit," řekl Richtr.

Speciální beton je schopen se dokonale spojit s betonem stávající konstrukce a společně tak zajistit ideální přenos zatížení mezi jednotlivými částmi konstrukce. Jeho extrémní pevnost umožňuje odolávat mnohem většímu zatížení ve srovnání s běžným betonem. "Díky tomu se zvýší únosnost a zatížitelnost mostu," řekl Richtr.

Příprava spojení starého a nového betonu se protáhla. Starý beton podle Richtra nevypadal na to, že by měl parametry pro dokonalé spojení. "Nalezení uspokojivého řešení zabralo více než týden, práce také komplikovaly deště. Přísné dodržení technologických postupů zdrželo stavbu v řádech dnů," uvedl Richtr.

Pořizovací náklady jsou proti běžnému betonu vyšší, avšak do budoucna vydrží bez porušení několikanásobně déle, čímž sníží náklady na údržbu a oddálí budoucí rekonstrukci. V současné chvíli TSK a Porr speciální beton používají v jižní části soumostí, následně jej použijí i na zbylých částech mostu.

V první fázi dělníci začali v květnu odstraňovat vozovku v jižní části jižního mostu a zbourali také nájezdovou rampu ze Strakonické ulice. Na jejím místě vzniká nová rampa. Auta po mostě jezdí v každém směru ve třech jízdních pruzích namísto běžných čtyř.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.