Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na oficiální facebookové stránce před pár dny zveřejnil fotku, kde stojí u brány Jeleního příkopu. Hřib upozornil, že přírodní rokle, kudy teče potok Brusnice a kde se dá příjemně odpočinout po návštěvě historického centra metropole, bude v roce 2019 celá zavřená.

„Loni byla uzavřená 'jen' dolní část Jeleního příkopu, ve které probíhala rekonstrukce. Podle zpráv z médií měla trvat deset měsíců a od jara tohoto roku mělo opět dojít ke zprovoznění horní i dolní části Jeleního příkopu pro veřejnost,“ napsal pražský primátor s tím, že dolní vstupy z Chotkovy ulice jsou navíc obehnány ostnatým drátem s cedulí „Vojenský střežený prostor, vstup zakázán“.

Jižní zahrady jsou taky nepřístupné

„Určitě navážu dialog se Správou Pražského hradu a pokusím se zjistit, jak by mohla být tato oblíbená oáza zeleně v centru města opět dostupná občanům i návštěvníkům Prahy,“ slíbil Hřib svým fanouškům. Jelením příkopem navíc vede i jediná cesta k Masarykově vyhlídce v Lumbeho zahradě - v tamní vile prezident Zeman bydlí.

Pražský hrad na webu na konci března oznámil v poznámkách k otevírací době návštěvnických prostor, že „z důvodu zahájení stavebních prací budou v letní sezóně 2019 nepřístupné Jižní zahrady.“ Lidé se tak nedostanou ani k Plečnikově vyhlídce, odkud jsou krásně vidět malostranské paláce, Karlův most i další památky obepínající Vltavu.

„Pan prezident Václav Havel se snažil zpřístupnit maximum prostor na Pražském hradě a jeho okolí veřejnosti. Pan Zeman se po vzoru komunistických prezidentů snaží na hradě co nejvíce opevnit,“ uvedl na facebookovém profilu fotograf Kamil Procházka a zmínil, že si na nějaký čas bude muset veřejnost nechat zajít chuť na netradiční snímky Katedrály sv. Víta.

A reakce Zemana a spol.? Redakce Pražského deníku se snažila získat stanovisko Správy Pražského hradu, avšak její mluvčí David Šebek odpovědi na tři dotazy nezaslal s tím, že odpoví až během čtvrtka. Proto zatím musí stačit Šebkovo vyjádření pro iDNES.cz, kde mluvčí vysvětluje zavření horní části Jeleního příkopu pracemi na odstranění havárie kanalizace. „Důvodem uzavření Jižních zahrad je zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, což je běžné a nutné z důvodu bezpečnosti. Bude zahájena oprava jižní fasády a střechy Nového paláce,“ dodal mluvčí Šebek.

Článek jako za Husáka. Dezinformace, která má vyvolat nenávist. Probíhají rekonstrukce, což je v případě takové významné památky, jakou je Hrad, jedině dobře. Připomínám, že v rámci exkurzí jsou otevřeny i dříve nepřístupné reprezentační prostory Hradu. https://t.co/ebfqcvocGI — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 9, 2019

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se do debaty zapojil rovněž na sociálních sítích, kde reagoval na primátorův povzdech i komentáře, že se lidé z Pražského hradu zřejmě bojí otevřít návštěvníkům. „Primátor Hřib se tímto trapným způsobem snaží vytvářet mlhu kolem bolševických nápadů Pirátů typu znárodňování. Hlavně by ale měl vysvětlit, proč chce nasypat miliardy developerům svým plánem zbourat Nemocnici Na Bulovce,“ reagoval Ovčáček na plány s přestěhováním Bulovky do chystané vládní čtvrti v Letňanech i (nerealizovanou) úvahu zdanit prázdné byty v Praze na základě analýzy elektroměrů.

Občanům také vadí bezpečnostní opatření, které prezidentská kancelář zavedla v létě 2016 v reakci na výměnu červených trenýrek za prezidentskou standartu členy aktivistické umělecké skupiny Ztohoven v září 2015 i vyšší počet teroristických útoků v Evropě. Před dvěma lety Zeman konzultoval tuto věc s policií a rozhodl se kontroly u vstupů do hradního areálu zachovat.

Politici žádali Zemana o odstranění policejních kontrol

„Pražský hrad zůstává průchozí a žádná jeho část se neuzavírá veřejnosti. Naopak, bude pokračovat program zpřístupňování dříve uzavřených částí Hradu, včetně dosud nikdy neotevřených prostor tzv. Masarykova bytu využívaných prezidentem republiky,“ uvedl tehdy prezidentův mluvčí Ovčáček v tiskové zprávě.

Letos na Nový rok zaslali Jiří Růžička a Jan Lacina (oba STAN), kteří jsou zastupitelé Prahy 6, Zemanovi přání se žádostí o odstranění zátaras. „Kontrolní stanoviště u vchodu do Pražského hradu, která nechala vaše kancelář zřídit, a která dnes brání přirozenému průchodu celým areálem, připomínají několika generacím to nejhorší z komunistických dekád - nesvobodu, strach a zvůli vládnoucích…,“ uvedli politici.

Jejich pocity část veřejnosti sdílí. Třeba Janek Rubeš, reportér bojující například proti podvodným směnárnám v centru metropole, se pro Reflex vyjádřil, že policejní kontroly na Pražském hradě jsou šílenství a naštvaly ho v hlavním městě vůbec nejvíc. Nejen Rubeš tak nyní vítá primátorovu aktivitu.