Pražský primátor v tiskovém prohlášení uvedl, že jeho cílem je motivovat k dobrovolnické práci víc lidí. Ať už mají zdravotnické vzdělání jako on, nebo se chtějí přihlásit přes Český červený kříž, který pořádá jednodenní kurzy a vytváří tak rovněž potřebné „poučené laiky“, nebo se vyléčili z nemoci covid-19 a mohou darovat takzvanou rekonvalescentí plazmu pro pacienty s koronavirem.

„Frajer. Respekt. Příklad hodný následování,“ objevily se reakce pod Hřibovým facebookovým statusem. Pochvalu si primátor vysloužil také od Ivana Bartoše, předsedy České pirátské strany.

Hřib médiím prozradil, že bude pracovat na příjmu pacientů, u nichž je podezření, že mají v těle virus s označením SARS-CoV-2, ale ještě nemají výsledek laboratorně potvrzený. Podle primátora se jedná o jakousi vstupní bránu pro pacienty, než je po absolvování vstupního vyšetření pošlou na jiné oddělení podle aktuálního zdravotního stavu. Hřib tedy určitě navlékne ochranný oblek.

„Myslím, že tu práci zvládnu, i když k tomu přistupuju s respektem,“ uvedl v rozhovoru pro DVTV pražský primátor. Jelikož se po vystudování lékařské fakulty výzkumu a nemá tedy – lidově řečeno – atestaci, musí pracovat v nemocnici pod vedením zkušenějšího doktora.

I kvůli chybějící praxi zástupci opozice Hřibovo dobrovolnictví hodnotí poněkud méně euforicky než většina diskutujících. Zastupitelka a radní centrální městské části Jaroslava Janderová (ODS) napsala, že je to „sice pěkný čin na první signální, ale povinnost primátora je starat se o své město“.

Portlík: Fotky do alb jsou to poslední, co Praha potřebuje

Janderovou například zajímalo, jak pokračuje jednání s vládou Andreje Babiše (ANO) o zajištění ekonomické pomoci Praze a podnikatelům zaseženým restrikcemi v boji proti šíření koronavirové nákazy, které mají radní za úkol na základě schváleného usnesení zastupitelstva.

„Pomoc dobrovoníků je důležitá, vážím si jí a děkuji všem. Situace je vážná. Vy ale nemáte odpracovanou svoji práci, na které závisí osudy a budoucnost Pražanů. Navíc vaší nečinností jste k této situaci přispěl. Populismus a fotky do alb jsou to poslední, co Praha potřebuje,“ uvedl k primátorově rozhodnutí Tomáš Portlík, předseda pražské ODS.

Hřib se hájí tím, že se mu uvolnil program. Z veřejně přístupného kalendáře vypadlo například veřejné sázení stromů nebo různé ceremoniály, ohrožena je rovněž debata se studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. „Do nemocnice budu nastupovat do odpolední směny, kdy je největší nával,“ dodal primátor. Řížení města je podle něj zajištěno.

Reakce opozičního poslance Miroslava Kalouska (TOP 09)

Máte pravdu, pane primátore. Proto vás žádám: Odhoďte “Babišovský marketink” a místo neefektivního pózování v nemocnici řiďte boj s epidemií v Praze. Kdyby při povodních primátor místo odpovědného řízení nosil pytle s pískem, také by mě neoslovil. Vaše povinnosti jsou jinde. https://t.co/NnoS5MDRHG — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

Konkrétní zdravotnické zařízení zatím prozradit nechce, na facebookový dotaz odpověděl takto: „Nezáleží na konkrétní nemocnici, ale na samotné pomoci. Budu tam, kde to bude potřeba.“

Šéfka zastupitelského klubu občanských demokratů Alexandra Udženija pro Pražský deník uvedla, že je „v dnešní době každá pomocná ruka dobrá a že by bylo dobré, kdyby byl pan Hřib nápomocen, i když se nikdy nevěnoval praxi“.

Nacher: Krok primátora kritizovat nebudu, ale…

„Ale mnohem víc to vnímám jako PR akci a také jako populismus,“ dodala Udženija. „Kdyby chtěl být doktorem, věnuje se medicíně hned po vystudování.“ Z ODS navíc zaznívá, že například „její“ exprimátor Bohuslav Svoboda, který vykonává funkci poslance i opozičního zastupitele, stíhá podobně jako v minulosti sloužit v nemocnici, ale nikde se tím nechlubí a nefotí se na sociální sítě. A podobné je to u některých dalších doktorů mezi politiky.

Lídr opozičního hnutí ANO na magistrátu a vládní poslanec Patrik Nacher zareagoval prostřednictvím facebookové stránky: „Ano, je to šikovné PR využívající původní vzdělání pana primatora a současné situace. Ano, pan primátor by měl řídit město, které je postiženo koronavirem, jak z hlediska zdravotního, tak z hlediska ekonomického – a tím pomáhat řešit situaci, jakkoliv je to práce rutinní, každodenní a nelze ji tak snadno prodat jako fotku z nemocnice.“

„Přes to všechno tento krok primátora kritizovat nebudu. Myslím si, že negativismu kolem nás je množství větší než velké a já bych rád – přes výše napsané – tento krok ocenil…,“ dodal smířlivě.