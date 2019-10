Dopravní podnik nabízí v tiskové zprávě na webu možné odpovědi. Výstavba sítě LTE totiž může probíhat pouze v noci během necelých tří hodin, kdy vlaky nejezdí. Instalaci kabelů je navíc nutné koordinovat s rekonstrukcí některých stanic a tunelů, které mají přednost - a během nich šířit rychlý internet nelze.

„Každou noc pracuje v metru na několika místech najednou na sedmdesát techniků-operátorů. K instalaci a montáži sítě LTE do jedné stanice je potřeba padesát hodin (plus hodiny příprav před samotným vstupem do tunelu), pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi zabere dva měsíce v obou směrech,“ vypočítává Aneta Řehková, mluvčí DPP.

„Je jedna hodina v noci na pátek, do stanice Florenc na trase B přijel dieselový vláček se dvěma nákladními vagony, který pracovníci dopravního podniku obvykle používají k údržbě metra. Vagony vezou pracovní četu a spolu s ní obří cívku s vodičem o průměru asi pět centimetrů. Rychlostí pomalé chůze míří souprava směrem ke Křižíkově. Dělníci z cívky neodvíjejí žádný obyčejný drát. Plynule zacvakávají do úchytů na stěně tunelu takzvaný vyzařovací kabel pro šíření signálu,“ popisuje reportáž zpravodajského portálu iDNES.cz.

Navíc mezi stanicemi je to pro techniky často pořádná dálka. Třeba mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy na „céčku“ je vůbec největší vzdálenost - 2 748 metrů. „Tady ani obhlídku není možné stihnout za jednu noc, ale je třeba ji rozdělit na dvakrát,“ upozorňuje mluvčí Řehková s tím, že na druhou stranu nejkraští úsek metra (425 metrů) vede taky na trase C ze stanice Muzeum na Hlavní nádraží.

Deset milionů korun za stanici

Podle dopravního podniku navíc během výstavby vysokorychlostní sítě LTE technici narážejí na nečekané problémy, které jim komplikují instalační práce. „Téměř platí, že co tunel či stanice, to jiný materiál: na hloubené stanice se využíval beton, ve stanicích a tunelech ražených pak byla primárně využívána litina. Neočekávaná kombinace materiálů přináší občas překvapení,“ tvrdí Řehková.

Úchyty, do nichž pracovníci zacvakávají internetové kabely, musí mít plastové zakončení, protožé kovové by mohlo signál rušit. Masivní sloupy z mramoru ve stanicích často rovněž brání prostupnosti, proto se někde objeví více antén. A pak je tu ještě jedna překvapivá komplikace, kvůli níž Praha ztrácí drahocenný čas.

„Do výstavby sítě LTE zasáhl například i červnový extra koncert Eda Sheerana v Letňanech. Provoz metra byl prodloužen do ranních hodin, aby bylo možné po koncertě rychleji přepravit diváky zpět domů, což samozřejmě znamenalo výpadek v plánovaných instalačních pracích,“ prozradila mluvčí dopravní podniku.

Pražské metro porkývá 4G technologií (v budoucnu by mělo jít využívat i rychlejší připojení 5G) konsorcium operátorů a společnosti CETIN na vlastní náklady. Pokrytí úseku podle společnosti T-Mobile, která projekt koordinuje, mezi dvěma stanicemi stojí v průměru deset milionů korun v závislosti na jeho délce. Cena se tedy může případ od případu lišit.

„Žijeme v on-line době, signál v pražském metru měl být už dlouho samozřejmostí, v této oblasti Praha bohužel o několik let zaspala. Jsem proto rád, že se v současnosti daří urychlovat instalační práce a alespoň po úsecích zlepšovat cestujícím komfort a umožnit jim vyřídit si běžné on-line povinnosti i během jízdy. Pevně věřím, že stejným tempem budou operátoři postupovat i v dalších měsících, aby celé metro bylo pokryto LTE sítí již do konce roku 2021. Z naší strany pro to uděláme maximum,“ uvedl ředitel dopravní podniku Petr Witowski a dodal, že u plánovaného budování metra D už by měl být rychlý internet instalován při výstavbě nové linky.