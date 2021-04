Výstaviště v Holešovicích rozsvítila instalace ke Dni Země

Signal Festival se vrací do veřejného prostoru Prahy. Ke Dni Země, který připadá na 22. dubna, umístili jeho pořadatelé do areálu holešovického Výstaviště Praha instalaci The Room of Change od italského studia Accurat. Ta sleduje změny životního prostředí na planetě Zemi.

Instalace bude přístupná od 22. do 28. dubna 2021 vždy od 12:00 do 24:00 hodin na Bruselské cestě v areálu výstaviště, nedaleko nového dětského hřiště. Organizátoři tak zahajují po koronavirové izolaci pravidelné celoroční aktivity, které vyvrcholí divácky oblíbeným říjnovým festivalem. Prymula oznámí přísnější opatření. Signal Festival proto v říjnu nebude Přečíst článek › „Jsme nesmírně rádi, že se můžeme vrátit do ulic, nebo v tomto případě parku. Signal Festival letos bude jiný než kdykoli dříve. Nikdo se nyní neodvažuje předvídat, jak bude vypadat situace na podzim, co bude možné a co nikoliv. Právě proto jsme na letošní rok připravili také řadu menších akcí, jako je oslava Dne Země,“ uvedl ředitel Signal Festivalu Martin Pošta. Accurat je mezinárodní studio zabývající se výzkumem dat, designem a inovacemi. Sídlí v Miláně a New Yorku a čítá tým 35 vědců, analytiků, designérů a vývojářů. Světelná revoluce v Gottově stínu. Signal Festival láká na nová místa Přečíst článek › Signal Festival každoročně umisťuje moderní instalace do historických kulis Prahy a jeho expozice v ulicích navštěvovaly tisíce zájemců ročně.