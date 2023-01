Strážníci pak dorazili na místo až ve chvíli, kdy už byl mladík v bezpečí. První Danova slova byla: „Jsem se bál, on mi ale pomohl, kdyby ne… Nevím, jak k takovýmu člověku přistupovat, nemám na to žádný vzdělání.“ Celý příběh pak společně s kamarádkou hlídce strážníků odvyprávěli…

„Někdy je hrdina ten, do kterého bychom to vůbec nikdy neřekli. Je jedno, jak na první pohled vypadáme, kým jsme, co děláme. Důležité je, jací jsme uvnitř. Danielovi patří obrovské díky, snad mu osud jeho čin v dobrém vrátí," dodala Irena Seifertová.