Vytvořit stroje z předem daných typů robotických lego stavebnic a naprogramovat je tak, aby dělaly přesně to, co se od nich očekává, je tradičním úkolem robosoutěže, kterou ČVUT připravuje pro tříčlenné týmy středoškoláků. V letošním 14. ročníku to byl vážně oříšek: postavit robotické vozítko, které se pohybuje po vyhrazené ploše, kde má bez další pomoci sbírat malé míčky a střílet je do zmenšeniny basketbalového koše. I když je úkol pro všechny stejný, přístupy k jeho splnění se velmi výrazně odlišují.

Vysledovat technické finesy si vyžádá chvilku pozorování, avšak už na pohled je zřejmé, že nápady měli mladí konstruktéři rozmanité. Většina robotů rejdí po ploše a když sebere míček, dojede na střeleckou pozici a háže. A s dalším zas. Najde se ale soupeř, který šetří čas: nashromáždí si míčků několik, pak dojede na pozici a pálí: jeden za druhým i čtvrtý za třetím.

Pražské školy si vyzkoušely volbu prezidenta nanečisto. Měly na to dva dny

Své robotické borce postaví do turnaje 35 týmů, jimž se na konci listopadu nejlépe dařilo ve čtyřech semifinálových kolech. Převahu budou mít zástupci Prahy; do finále jich postoupilo 16 – přičemž z Gymnázia Arabská a ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia dokonce po třech týmech. Dalších osm robotů bude reprezentovat střední Čechy: z nich hned čtyři Kladno a dva Benešov.

Soutěží se v dovednostech, tedy střílení košů, ale samostatnou kategorií je i „designová“ soutěž: hodnocení technického řešení s posouzením nápaditosti tvůrců. Hraje se nejen o atraktivní ceny, ale možná i o celoživotní kariéru: ti nejúspěšnější konstruktéři získají možnost přijetí do studijního programu Kybernetika a robotika bez přijímacích zkoušek.

Hlavní organizátor soutěže Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT hodnotí letošní úkol jako náročný, ale krásný zároveň. „Týmy se musely vypořádat se třemi problémy – jejich výtvor se musí přesně pohybovat v daném prostoru, umět sebrat míček a manipulovat s ním a následně jej vyslat po správné trajektorii danou silou směrem na koš,“ shrnul, co vše bylo třeba vyřešit. A pochvaluje si, že účastníci už ve vyřazovacích bojích ukázali originalitu při hledání řešení.

Video, foto: Pro triko i informace. ČVUT otevřelo nové informační centrum

Ivan Sobička ze společnosti Taktiq Communications, která zajišťuje průběh soutěží, Deníku řekl, že překvapit mohou i týmy, jimž se ve vyřazovacích kolech dařilo méně. „Viděli jsme i mimořádně nápaditá řešení, ale objevily se poruchy. Pokud se to tvůrcům podaří ‚vychytat‘, mohou být velmi úspěšní,“ míní.

Fanoušci jsou jako na každém správném sportovním klání vítáni: finále je otevřené veřejnosti, připomněla za ČVUT Kateřina Veselá. „Klání v Zengerově posluchárně budovy na Karlově náměstí 13 startují 16. prosince po oficiálním zahájení v 11.00 – a vyhlášení vítězů se očekávají kolem 16.30,“ zve na nevšední sportovně-technickou podívanou.

Zástupci Prahy a středních Čech ve finále Robosoutěže

- Dům dětí a mládeže Praha 2

- Gymnázium Arabská, Praha 6 (3 týmy)

- Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5

- Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

- Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4

- Gymnázium Písnická, Praha 4

- Gymnázium Špitálská, Praha 9

- Gymnázium Voděradská, Praha 10 (2 týmy)

- Nový PORG, Praha 4

- Prague British International School, Praha 4

- Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Praha 5 (3 týmy)

- Gymnázium Benešov

- Gymnázium Beroun

- Gymnázium Vlašim

- Integrovaná střední škola technická Benešov

- SOŠ a SOU, Kladno, Dubská (4 týmy)

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube