Šest cest poznání. Nová aplikace zprostředkuje zážitky z historie metropole

Hlavní město Praha připravilo v rámci letošních oslav mobilní aplikaci Prague Histories. Tento interaktivní průvodce provede Pražany i turisty po tematických stezkách mapujících známé i neznámé milníky 100 let historie Prahy. Na zastávkách uživatelé objeví historické fotografie a další zajímavosti. Některé snímky jsou doplněny zvukovými záznamy rozhlasových vysílání, dobovými videi a u novějších a výkonnějších zařízení také 3D objekty.

V aplikaci se nachází šest stezek, kterými mohou lidé projít. Po jejich stažení aplikace funguje také off-line, pouze za pomoci lokalizačních funkcí telefonu. Uživatelé s omezeným využitím mobilních dat tak mohou stahovat jednotlivé trasy na místech s volně přístupným Wi-Fi signálem.

Pro nejdokonalejší nasměrování potřebného úhlu fotografie mohou všichni uživatelé nalézt v daném místě na zemi bílou grafickou značku. Ta jim napoví správný směr pohledu a zprostředkuje tak autentický zážitek historického místa.

Aplikace může být svou současnou formou výborným doplňkovým nástrojem, jak přivést studenty základních i středních škol k historickému povědomí zábavným způsobem nebo rodinu na procházku Prahou bez nulových finančních nákladů. Jedním z cílů aplikace je také odklonit české i zahraniční turisty z frekventovaných míst v centru města.

Soutěž o vstupenky

Aplikace je ke stažení zdarma zde a je živou platformou, kam k současným šesti tematickým stezkám mohou v budoucnu přibýt i další trasy různorodých témat. V rámci národních oslav přinesla aplikace šest prvních stezek:

stezka První republika

stezka II. světová válka

stezka Komunismus vítězící a prohrávající

stezka Osmičkové roky

stezka Proměny architektury

stezka Každodenní radosti a starosti

Až do 16. listopadu nebo do vyčerpání cen lze také soutěžit o volné vstupenky do divadel, muzeí či dalších kulturních i volnočasových institucí. K výhře stačí účastníkovi projít alespoň jednu celou stezku, kterou aplikace nabízí.

Po absolvování stezky získá každý „objevitel“ Odznak znalce Prahy, který si otiskem obrazovky uloží do svého telefonu a následně se dostaví do Pražského kreativního centra na adrese Staroměstské náměstí 4/1, kde si výherci budou moci vybrat jednu z cen. Stánek s cenami je k dispozici vždy od 12 do 17 hodin a je ve 3. patře budovy.