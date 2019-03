V druhé polovině února začala Technická správa komunikací (TSK) s posledními dvěma etapami rekonstrukce Českobrodské ulice v Běchovicích. Až do konce června je silnice neprůjezdná v obou směrech a dvě objízdné trasy musejí používat všichni s výjimkou autobusů MHD, rezidentů, zásobování nebo rodičů dětí z běchovické školy. Vozidla s povolením městského úřadu projíždějí Českobrodskou díky rozdělení prací po jízdních pruzích.

Investor akce se v informačním letáku omlouvá za komplikace s tím, že oprava není pro nikoho v okolí příjemná, nicméně je nezbytná. „Srovnáme nerovnosti vozovky i okolního terénu. Kromě opravy povrchu silnice zrekonstruujeme chodníky a také odvodnění vozovky. Díky novému osvětlení budou ve větším bezpečí lidé na přechodech,“ píše v letáku magistrát a TSK.

Kromě silnic i koleje

Do října pak potrvají práce na Štěrboholské spojce, kde se však úpravy dotknou řidičů jen v podobě zúžení vozovky se čtyřmi pruhy. Opravy za bezmála 200 milionů korun se budou týkat dvou úseků: napojení na Pražský okruh – čerpací stanice Agip a Hostavický potok – Nedokončená. Od příští středy 13. března ráno navíc nebude možné obousměrně projet pod dálničním mostem u Zdib na silnici I/9. Na dálnici D8 u Prahy se v rámci oprav bude bourat dálniční most a bude nahrazen novým. Práce provádí společnost Eurovia. Omezení na ústecké dálnici potrvá až do července.

V průběhu března naplánoval dopravní podnik (DPP) víc než desítku krátkodobých výluk tramvajových tratí, hlavně kvůli údržbě. V sobotu pak začíná rekonstrukce kolejí na dvou kilometrech Vinohradské třídy. Až do července proto nepojedou tramvaje mezi stanicemi I. P. Pavlova – Muzeum a Flora. „Tato tramvajová trať je velmi stará a zanedbaná. Je z velké většiny z roku 1980 bez dalších oprav. Plánovaná druhá etapa modernizace je proto skutečně už neodkladná,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.