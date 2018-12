Příběh, který nevymyslíte, i kdyby vaše fantazie byla sebebujnější; naštěstí jde o historku s dobrým koncem. Tak se může jevit dobrodružství seniorky ze středních Čech, o němž v úterý informovala pražská policie. Ta v pondělí pátrala po vozidle Fiat Seicento, které 81letá řidička „ztratila“ kdesi v Praze.

Stalo se to o dva týdny dříve, kdy v malé středočeské obci sedla žena za volant, aby si zajela do metropole k lékaři. Cesta však nedopadla dobře: řidička zabloudila – načež dlouhou dobu jezdila po hlavním městě, aby se dostala do známých míst. Bez úspěchu. Bylo už pozdní odpoledne, když naprosto vyčerpaná odstavila auto u krajnice a posadila se na nedalekou zídku. Domů se pak dostala v pořádku: ujali se jí kolemjdoucí a zavolali taxi.

O tom, kde zůstalo její auto, však žena neměla ani ponětí. Vůz tak stále stál tam, kde jej zanechala. Věci se daly do pohybu až po 14 dnech, kdy se s tím, co se jí přihodilo, svěřila své kamarádce. Její syn se vydal do Prahy pátrat – auto však nenašel, i když ulicemi hlavního města najezdil spousty kilometrů. Indicií, kde oranžový fiat mohl zůstat, bylo pramálo.

Pomohli až policisté, na něž se muž nakonec obrátil. Kam se vydat, zjistili ve svých informačních systémech doslova během pár minut. Jak tým operačního střediska dospěl k rychlému výsledku, sice policie neprozradila – nicméně zřejmě pomohlo, že se jednalo modrou zónu placeného stání.

Někdy může pomoci mobil



V souvislosti s touto událostí policisté doporučují:

- Pokud máte v rodině staršího řidiče, který se již dostal do věku, kdy mu řízení vozidla činí potíže, pokuste se ho přesvědčit, aby již za volant raději nesedal. Nemusí to vždy dopadnout šťastně.

- Zaparkujete-li své vozidlo v období shonu, dobře si místo zapamatujte nebo si parkovací stání jednoduše vyfoťte mobilním telefonem. Vyvarujete se tak následné panice při jeho hledání.

Mobil ostatně může pomoci i jinak: existují třeba navigace, jež si místo zaparkování pamatují, nebo speciální aplikace, jejichž úkolem je přímo usnadnit řidičům hledání místa, kde auto předtím opustili. To je ovšem rada, která zrovna seniorům asi moc neposlouží.