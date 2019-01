Po více než čtyřech letech končí angažmá v Senátu Zuzana Baudyšová (za ANO), zakladatelka a šéfka Nadace Naše dítě rezignovala ze zdravotních důvodů na mandát za Prahu 9. V obvodu se budou muset ještě letos konat doplňovací senátní volby.

Senátní tisková tajemnice Eva Davidová informovala Pražský deník, že Baudyšová svou rezignaci oznámila písemně předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS). Sedmdesátiletá žena, která se podílela na vzniku Linky bezpečí a její nadace pomáhala dětem v krizových životních situacích, působila ve školském výboru a v komisi pro sdělovací prostředky.

Do Senátu se Baudyšová zkoušela dostat už v roce 2004, kdy neúspěšně kandidovala jako nestraník za KDU-ČSL. O deset let později uspěla pod tehdy relativně novou značkou ANO, možná jí pomohly i billboardy se šéfem hnutí Andrejem Babišem. Jeden z nich zdobí také její facebookový profil, kde však byla naposledy aktivní v červnu 2015. Baudyšová se zúčastnila demonstrace na podporu rodin, kterým odebrala děti norská sociální služba Barnevernet.

Vystudovaná ekonomka senátorské křeslo získala v říjnu 2014, kdy vyhrála první kolo se ziskem 37,02 procenta hlasů a ve druhém kole pak porazila senátora Tomáše Kladívka (ODS) díky 62,53 procentům odevzdaných hlasů. Nyní podle Blesku končí kvůli Parkinsonově chorobě, která ji postihla. „Už se bohužel nebudu moci jednání ze zdravotních důvodů zúčastnit. Léčím se mimo Prahu,“ řekla listu senátorka Zuzana Baudyšová.

Potřebuje co nejvíce klidu

Složení mandátu považuje oblíbená politička za „nejčistší“ řešení, místo v horní parlamentní komoře nechce blokovat. Nové senátní volby v Praze 9 (volební obvod č. 24) se budou muset uskutečnit podle zákona do tří měsíců. Prezident Miloš Zeman je tak bude muset vyhlásit nejpozději na 26. a 27. dubna.

„Vážím si Zuzany Baudyšové a oceňuji práci, kterou odvedla v rámci nadace Naše dítě i v rámci svého senátního působení. Za všechny kolegy ze senátorského klubu ANO a věřím, že i za kolegy z ostatních klubů, jí patří poděkování za spolupráci. Ona i její rodina vyhodnotily, že potřebuje co nejnižší pracovní zatížení a naopak co nejvíce klidu, takže rozumíme rozhodnutí vzdát se v tuto chvíli mandátu. Považujeme to za reálné vyhodnocení situace,“ uvedla předsedkyně senátorského klubu ANO Zdeňka Hamousová v tiskové zprávě.