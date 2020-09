Lidé, kteří se rozhodnou využít hlasování z auta, by si kromě občanského průkazu měli vzít sebou potvrzení od lékaře či hygienika o nařízené karanténě, případně i hlasovací lístek vybraného senátního kandidáta.

Na drive-in stanovišti nejprve prokážou svou totožnost, poté zajedou do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde vybraný lístek vloží do obdržené obálky a tu pak vhodí do volební schránky.

Pokud volič v karanténě nemá tuto možnost či ji nechce využít, může telefonicky podat žádost o hlasování do přenosné volební schránky. V Praze jsou pro tento účel zřízena tato telefonní čísla: 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky je nutné podat nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb, tj. do čtvrtka 1. října 2020. Linky jsou již v provozu.

Lidé v sociálních zařízeních, která byla kvůli koronaviru uzavřena, navštíví speciální volební komise ve čtvrtek nebo v pátek. Pro ostatní voliče včetně těch v karanténě, kteří budou hlasovat do běžných i speciálních přenosných schránek, bude připraveno hlasování standardně v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 08.00 do 14.00.

Stejným způsobem budou zorganizovány i volby o týden později, pokud nikdo z kandidátů do Senátu nepostoupí přímo z prvního kola.

Zdroj: MHMP

Zdroj: MHMP