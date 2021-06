„V tu chvíli se k přechodu z vedlejší ulice vyřítila fabie, jejíž řidič to zadupnul na poslední chvíli. Stáhl okénko a začal mi sprostě nadávat a ukazovat na světelnou signalizaci, kde byl rozsvícený červený panáček,“ prozradila Pražskému deníku Zuzana Kratochvílová z Malešic.

V právu byla studentka. „Chodec má po započetí vstupu na přechod na zelený signál co nejrychleji dokončit přecházení. V případě, že vznikne takováto situace, řidič by měl být ohleduplný a pokud není plně obeznámen s důvodem výskytu osoby v komunikaci, neměl by dovolit výlevu svých emocí,“ sdělila Hana Křížová, mluvčí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

A potvrdila to i Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK). „Zelená světelná signalizace zaručuje i tomu chodci, který vstoupí až v poslední sekundě volna na přechod, dostatečnou dobu na přejití celého přechodu běžnou rychlostí chůze.“

Nastavení navrhují odborníci

Že je na zelenou signalizaci na mnoha přechodech pro chodce téměř nemožné přejít, to vadí mnoha Pražanům. A někteří z nich své podněty s konkrétními přechody směřují právě i na TSK Praha.

„Podněty dostáváme, ale jsou to jednotky ročně,“ připouští Lišková. „Nastavení světelné signalizace navrhují odborní projektanti - dopravní inženýři, přičemž schválení vždy podléhá příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Tam lze též směřovat případné podněty na změny nastavení.“

Provoz na přechodech i křižovatkách monitorují programy s různými délkami volna jak pro vozidla, tak pro chodce. „Například v době docházky dětí do škol proto může fungovat program s delší délkou chodeckého volna. Pokud chodec nezmáčkne žluté tlačítko a ani nikdo na protější straně přechodu, volno pro chodce se nerealizuje,“ vysvětlila Lišková.

Minimální délka zeleného signálu pro chodce je pět sekund. A když už jsme u těch čísel ke konci roku 2020 měla TSK ve správě v hlavním městě celkem 668 řadičů, které řídí světelnou signalizaci.

Přes 400 sražených chodců

Studentka Zuzana Kratochvílová měla štěstí, že se nezařadila do policejních statistik. Policie v minulém roce řešila 426 případů srážek chodců. A z toho jich sedm skončilo tragicky.

„Dalších 53 jich bylo zraněno těžce, 327 lehce. To jsou ale jen ty případy, které máme na policii v evidenci. Mohlo jich být i více,“ řekla Pražskému deníku Hana Křížová.

Prozradila, že to ale nejsou vždy jen řidiči, kteří byli při srážce s chodcem na vině. „Mezi chyby, které naopak dělají chodci, se dá zařadit například nevěnování se situaci a provozu okolo sebe, náhlé a pro řidiče nepředvídatelné vstoupení chodce na přechod, přebíhání nebo přecházení vozovky mimo vyznačený přechod nebo například věnování se mobilnímu telefonu místo sledování situace,“ uzavřela Křížová.