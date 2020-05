Praha končí s automatickým režimem semaforů, chodci musí opět mačkat tlačítko

Cestování autem po Praze by mělo být do konce týdne plynulejší. Hlavní město končí s jedním z opatření, které u řidičů vzbudilo značné emoce a vedlo i k častějším zpožděním autobusů. Do konce týdne se zastaví automatický režim na většině semaforů. V pravidelných intervalech nabíhala zelená pro chodce i v době, kdy žádný pěší u semaforu nebyl.

Ilustrační foto. | Foto: www.praha.eu/Oskar Exner