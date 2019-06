Zatímco část Pražanů je nadšená z lučního kvítí u paneláků, druhou skupinu jednání úřadů rozlítilo. Stěžují si na pyl ve vzduchu, klíšťata i na to, že se z vyšší trávy hůře sbírají psí exkrementy.

Méně často seká například Praha 6, 7, 12 a 15. „Odezvy ze strany našich občanů jsou vesměs negativní, lidé si stěžují, protože chtějí mít posekáno všude. Mailů i telefonických podnětů je opravdu dost,“ potvrdil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Přístup k péči o zelené plochy letos přehodnotila i Praha 3. „Odbor ochrany životního prostředí ve spolupráci s odborníky vyhodnocuje plochy zeleně, na kterých je třeba změnit skladbu bylinného společenství. Součástí průzkumu je například takzvaná mozaiková seč, kdy je část plochy posekána a část se ponechá – ta je nyní prováděna například na Olšanském náměstí,“ vysvětlila vedoucí odboru ochrany životního prostředí Prahy 3 Jana Caldrová. Na některých svazích rozsáhlejších parků, třeba na Parukářce, a na vybraných částech sídlišť neseče trojka vůbec. Od občanů za to schytala pochvaly i kritiku.

„Kdo chce přírodu, ať si do ní zajede“

„Já jsem teda pro přírodu a zeleň všema deseti, ale zároveň si myslím, že město je město. Děti si nakonec místo kopání na trávníku hrají na počůraném poflusaném chodníku nebo rozpáleném hřišti. Mně to přijde ujetý. Kdo chce do přírody, ať si do ní zajede,“ rozčílila se na sociálních sítích Alena J. a nebyla sama: „Co klíšťata, ale jak se špatně v té vysoké trávě například sbírají výkaly. To se na to lidi spíš vykašlou,“ postěžovala si Agy B.

Z opačného tábora se ozval zase Martin L. „Jsem rád, že se tolik neseká a jsem vděčný. A příroda také. Ty posekané vyschlé holiny jsou k ničemu.“

Trojka si za svým postupem stojí. Majitelům psů doporučila, ať výkaly sbírají do igelitových sáčků, do nichž se z vyšší trávy nabírají lépe než do papírových, a ať psy ošetřují repelenty. Zároveň upozornila, že má na svém území stále i plochy, na nichž se seká vydatně. Jde o trávníky se závlahovým systémem.

Stébla dlouhá aspoň decimetr

Změny letos zavedla i modřanská radnice. „Nebudeme sekat na ‚angličáka‘, ten by nám v dnešním suchu vyschl a přívalový déšť by nezachytil, ale na výšku 10 cm. Firmy nesmí sekat v horku, aby trávník nezaschl. Vytipovali jsme pozemky na okraji sídliště, nebo prudké svahy, které nejsou tolik využívány a ty budeme sekat pouze jednou v roce,“ popsala opatření místostarostka Prahy 12 Eva Tylová.

Podobně postupují i v Praze 7. Kritikům se snaží vysvětlovat, že vyšší tráva pomáhá zadržovat vodu a slouží také jako domov hmyzu. Pozitivní efekt vyšší trávy potvrdila i klimatoložka Jana Soukupová z České zemědělské univerzity. Zdůraznila, že vyšší tráva v sobě dokáže zachytit prach z dopravy, vítr jej nezvíří a déšť poté odplaví.