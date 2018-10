Sehnal má skoro 20 tisíc podpisů. Petici za přejmenování Výstaviště předal městu

Pavel Sehnal sehnal celkem 18 372 lidí, kteří podepsali petici za přejmenování Výstaviště v Praze 7 na Park Miloše Formana. Podnikatel, předseda ODA a kandidát na primátora petiční arch ve středu předal na magistrát, takže se případem bude muset zabývat příští zastupitelstvo hlavního města.

Sehnal by si však měl hlavně udobřit bratry Petra a Matěje Formanovi, neboť synové slavného režiséra nejprve jeho myšlenku podpořili, ale když zjistili, že odkaz jejich táty byl použit v předvolební kampani, od celé Sehnalovy aktivity se distancovali.

Miliardář, který vlastní finanční skupinu SPGroup (spadá pod ní třeba výstaviště v Letňanech, pojišťovna Slavia a přes dceřinnou společnost i Incheba Expo Praha), ovšem do médií minulý týden prohlásil, že Formanovi na něj vytvářejí nátlak a požadují 600 tisíc korun.

„Myšlenka vzniku parku je dobrá a já věřím, že se dočkáme jejího naplnění. Věřím, že se po volbách situace uklidní a já se s bratry Formanovými sejdu a vše vyřešíme, v našem postupu rozhodně nebyl zlý úmysl, a rád bych se jim proto omluvil,“ řekl Sehnal. Umělci ovšem už dříve vzkázali přes právního zástupce Františka Vyskočila, že nechtějí, aby Formanova rodina byla nadále součástí Sehnalova PR.

„Mí klienti nechtějí nic jiného, než aby pan Sehnal v politické kampani na jménu rodiny neparazitoval a omluvil se za zneužití atributů jejich otce a přisvojení autorského díla Petra Formana (citace o tom, jak Werich s Voskovcem napsali Ať žije Forman - pozn. red.). Tento akt prosté slušnosti nebyl schopen pan Sehnal k dnešnímu dni jasně projevit,“ uvedl advokát Vyskočil ve středečním prohlášením pro ČTK a dodal, že například ještě před třemi dny se objevila u stánku ODA fotografie autora dvou oscarových filmů. „Pan Sehnal o žádné usmíření nestojí a pokouší se vytěžit před volbami známost Miloše Formana do maxima.“

Výstaviště Praha by se podle majitele akvaparku a hotelu v Čestlicích mělo změnit na oddechovou zónu, Sehnal tam chce přilákat turisty z přeplněného centra. V Parku Miloše Formana by vybudoval kavárny, restaurace a kulturní scénu. Dominantou má být Formanův pavilón, kde by se mohly konat koncerty nebo filmové festivaly.