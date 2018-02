Šéfka Státního zdravotního ústavu rezignovala, kvůli laciným pronájmům

Hlídka strážníků vyrážela v neděli večer do Jateční ulice na výdejní místo zásilkového obchodu. Podle pracovnice prodejny se zde nacházel muž, který si u výdejního místa přebíral mobilní telefon v hodnotě bezmála 30 tisíc korun. Na tom by asi nebylo nic tak ojedinělého, pokud by to nebyl muž špatně hovořící česky s občanským průkazem českého státního příslušníka.