Šéf TSK Petr Smolka: Postavit nový most je výhodnější a hlavně rychlejší

/ROZHOVOR/ Technická správa komunikací (TSK) čeká na čtvrteční verdikt zastupitelstva, zda se bude stavět místo Libeňského mostu úplně nový, nebo ještě ne. Ve hře je i varianta provizorního mostu po dobu výstavby. Podle generálního ředitele TSK Petra Smolky je stavba nového mostu rychlejší variantou, než rekonstrukce, navíc s menším rizikem dopravních kolapsů.

Patříte k zastáncům bourání, v čem vidíte jeho hlavní přínos?

Těch důvodů je více. Most je opravdu ve špatném stavu a jeho problém spočívá i v tom, že se při jeho stavbě dost šetřilo a je z prostého betonu. Ano, můžeme udělat rekonstrukci, ale životnost takto opraveného mostu bude maximálně 20 let, navíc s nutností monitoringu a průběžných oprav, které budou nákladné a budou vyžadovat uzavírky či omezení provozu na mostě. Když postavíme nový, bavíme se o sto letech.

Na seznamu mostů ve špatném stavu je i Hlávkův most. Ten budete opravovat kdy?

To je jeden z hlavních problémů: nemůžeme najednou uzavřít Libeňský a Hlávkův most. Dohoda s městem je, že se opraví nejprve jeden, pak druhý, jinak by nastal totální kolaps. Odklady řešení problému Libeňského mostu vše jen zkomplikují. Pak tu máme také most Barikádníků. Ten je ještě v dobrém stavu, ale od jeho dokončení se s ním nic zásadního nedělalo. Čím déle bude trvat, a oprava stávajícího mostu znamená odložení řešení Libeňského mostu o několik let, tím se nám do horšího stavu dostanou Hlávkův most i most Barikádníků.

Není na škodu, že se otevřel Libeňský most po uzavírce opět autům?

Z pohledu technického to kontrolujeme. Z pohledu strategického vnímám, že návratem aut se už budoucnost mostu tolik neřeší, protože najednou odpadl akutní viditelný problém. Což je špatně.

Jak chcete řešit dopravu mezi Libní a Holešovicemi během stavby?

Jednou z variant je provizorní most, něco podobného, jako byl třeba tramvajový most z Holešovic do Troji. Představa, že bychom při opravě stávajícího mostu opravovali jenom polovinu a druhá by sloužila dopravě, je zcela mylná. To technicky není možné. Most by se opravoval tak, že by na něm nemohla být doprava zachována. Provizorní most by vznikl vedle stávajícího mostu, pravděpodobně spíše proti proudu Vltavy. Určitě nebude ale tak kapacitní, je i otázkou, zda tam dostaneme tramvaje.

Kdybychom měli stručně shrnout pro a proti obou variant? Jaká by byla?

Pro zachování stávajícího mostu a jeho opravu mluví to, že bude zachována architektonická památka ojedinělý kubistický most navržený Pavlem Janákem. Proti tomu je tady řada důvodů, proč postavit most nový. Stávající most je z nekvalitního betonu a my nejsme schopni zaručit jeho životnost a potřebnou bezpečnost. Po dobu přípravy opravy, která může trvat tři, ale také třeba šest i více let, je vysoká pravděpodobnost, že most budeme znovu opakovaně úplně uzavírat a znovu podpírat, a tak dále. I po opravě by nás pak čekaly nemalé náklady na údržbu. Most nebude mít takovou nosnost jako most nový. Málo se třeba mluví o tom, že most v současném stavu nemohou používat hasiči jedoucí k požáru z Holešovic do Libně, ale ztrácejí drahocenný čas objížďkou. Nový most bude také navržen tak, že při případných povodních jím proteče více vody, což znamená snížení hladiny Vltavy před ním, tedy prakticky v celé Praze. A to jsou jen ty nejzásadnější argumenty pro stavbu nového mostu.