Projekt se financuje z fondů na podporu zelené energetiky, stavební povolení bude mít Prometheus příští měsíc. Technologická novinka bude hotová do dvou let.

V souvislosti se zdražováním energií se o vodíku hovoří stále více. Co dosud brání jeho rozšíření?

Vodík je zatím technologicky v plenkách, technologie jsou velmi drahé, v porovnání s CNG jsou plnicí stanice dražší až osminásobně. Velcí hráči v petrochemii, jako jsou firmy Shell nebo Mol už je ve světě staví, hlavně v Německu, které je ve vodíku průkopníkem. Automobilky nevyrábějí vodíková auta, čekají, až budou postavené stanice. Ty se ale nestaví, jelikož nejsou ta auta. Je to začarovaný kruh.

U nás zatím žádná stanice není, nejbližší je v Drážďanech. Chemičky v Řeži a v Neratovicích vodík produkují, nemají ale potřebný tlak na plnění do osobních aut.

Takže v Michli budete v Česku první. Můžete popsat, jak vaše stanice bude vypadat?

Vybudujeme ji vedle současné stanice na CNG, jejím středem je elektrolyzér, který díky elektřině z fotovoltaických panelů bude zelený vodík vyrábět z vody. Ten posléze bude stlačován do vysokotlakových lahví. Na ostrůvku pak vyroste tankovací stojan pro autobusy a auta. Celý proces se obejde bez lokálních emisí.

Je vůbec efektivní vodík vyrábět elektrolýzou?

Účinnost elektrolýzy je kolem 65 procent a očekáváme, že půjde nahoru. Je to dosud nejefektivnější způsob, jak uchovat elektrickou energii. V bateriových modulech je to nesmírně drahé, ty by o objemu, který my potřebujeme, stály 50 až 100 milionů korun. Elektřina z pouhého jednoho metru čtvereční fotovoltaiky v českém podnebí zvládne elektrolýzou ročně vyrobit 4 kg vodíku.

Kolik aut stanice zvládne natankovat?

My budeme schopni vyrobit 60 až 100 kg vodíku v průměru denně, nádrž osobního auta je na šest kilogramů. V první etapě zvládne stanice naplnit denně tři autobusy a pět osobních aut. Dá se to navýšit, vodík můžeme dovážet, když bude potřeba.

Vy vodíkovou stanici budete mít za dva roky, myslíte, že do té doby už budou v Praze jezdit vodíková auta?

V první fázi bude hlavně pro městské autobusy, nyní o tom jednáme s dopravním podnikem.

Tím vyřešíme ten problém, zda bude nejdřív slepice, nebo vejce. Máme tak jistotu, že to, co vyrobíme, se také spotřebuje. Čerpat jej budeme také do našich aut, do budoucna chceme flotilu aut našich zaměstnanců průběžně obměňovat i za vodíková.

Energii vyrobíme přímo v místě spotřeby, nikam se nebude muset vozit, což je další přednost.

Vyžijete technologii i jinak, než v dopravě?

Vytápět vodíkem chceme v budoucnu i bytové domy. Kotle na zemní plyn zvládají do 20 procent přimíchaného vodíku, většina plynových spotřebičů to zvládne bez problémů, nad 20 procent by se pak rozvody dělily. Kotle se časem předělají čistě na vodík. Naší vizí je dát jednu kotelnu pro deset domů, kotelna se pak na vodík předělá snadno. Elektřina a teplo se tak spotřebovává přímo v místě, kde se vyrobí, což je další obrovská výhoda.

Náš michelský areál je pro nás taková laboratoř, za dva roky bychom chtěli mít kromě solárních panelů a výroby vodíku i nainstalovaný kotel čistě na vodík.

A máte už nějaká konkrétní místa, kde by jím mohli „topit“?

Když nám to bude ekonomicky vycházet, budeme vodíkem vytápět i na jiných místech po Praze, například ve Kbelích, kde máme společný projekt Teplo pro Kbely s městskou částí Praha 19.

Ve Kbelích máme plynovou kotelnu s kogeneračními jednotkami, kde se kombinuje výroba tepla a elektřiny, jenž vytopí devět bytových domů po 20 bytech. Tam chceme v budoucnu udělat zhruba to samé, tedy také kotel na vodík.

Vraťme se zpět k autům. Jak se do vodíkového auta tankuje?

Podobně jako do vozu se spalovacím motorem, trvá to okolo pěti minut. Více se však podobá elektromobilu s tím rozdílem, že elektřinu si vyrábí samo, pod kapotou má vlastní malou elektrárnu.

Autobusy mají zásobníky kolem 15 kg, osobáky kolem 5 kg, přičemž spotřeba osobního auta je 1 kg na sto kilometrů, dojezd je tedy kolem 500 kilometrů.

Je spočítáno, že pro větší rozšíření této technologie je v Česku zapotřebí 300 vodíkových stanic. Největší síť plánuje Unipetrol, chystá 30 stanic v areálech benzínek. Využít se mohou současné stanice na CNG, zapotřebí je ale silnější kompresor, jelikož vodík potřebuje silnější tlak. S nižším tlakem jsou pak kratší dojezdy aut a to není efektivní.

Ludvík Baleka

Ing. Ludvík Baleka (*1970) vystudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na VUT v Brně. Celý život se pohybuje v energetice, pracoval například jako obchodní ředitel společnosti Moravské naftové doly nebo na stejné pozici ve společnosti ČEZ v Bulharsku. Od roku 2018 je předseda představenstva společnosti Prometheus energetické služby, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., která se věnuje moderním energetickým řešením a decentralizované výrobě tepla.