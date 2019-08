„Starost o tyto lesy, patřící z velké části do kategorie lesů zvláštního určení, je náročnější na údržbu i ohledy k bezpečnosti návštěvníků. Musí se důsledně vysekávat okolí cest, vyvážet odpadkové koše a tak dále,“ poznamenal šéf pražských Lesů v rozhovoru pro Pražský deník.

Jaký je současný stav a kvalita vody v tocích, které spravujete?

Vody v potocích je málo, protože je srážkově chudé období. Kvalita vody tomu odpovídá. V potocích není dobrá, i když se dlouhodobě trochu zlepšuje. A například v Hostivařské přehradě, kde pravidelná měření kvality provádí hygienická stanice, není koupání v současnosti doporučeno.

Když se řekne povodeň, nebo na druhou stranu sucho, běžný Pražan si nejspíš jako první vybaví Vltavu. Vy se ale staráte také o většinu z 99 pražských potoků. V čem spočívá jejich význam?

Odezva například na přívalový déšť, který může nastat nad jakoukoliv částí Prahy, bývá u pražských potoků na rozdíl od Vltavy téměř okamžitá. Botič v Nuslích nebo Michli je „schopen“ dosáhnout během padesáti minut ze skoro nulového průtoku druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Povodně na menších tocích byly podle mě donedávna celkem podceňovány. Teď se ale ukazuje, že mohou škodit podobně jako ty na velkých řekách.

Co se s těmito bleskovými povodněmi dá dělat?

Někdy od roku 2005 realizujeme s magistrátním odborem ochrany prostředí projekt Potoky pro život. Snažíme se menší toky revitalizacemi zatraktivnit pro lidi, jejich rekreaci, a zároveň je úpravami prodloužit a zpřístupnit břehy pro živočichy i zpomalit odtok pomocí meandrů a podobně. Patří k tomu také snahy odkrývat potoky, které byly v minulosti ‚zatrubňovány‘. Příkladem takového projektu z poslední doby je odkrytí profilu Litovicko-Šáreckého potoka s novým rybníkem Terezka u obory Hvězda. Úprav potoků podle této filozofie se děje poměrně hodně.

Kdo je Ondřej Palička?

Narodil se v roce 1971. Vystudoval ČZU, obor krajinné inženýrství. Je autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby. V organizaci Lesy hlavního města Prahy je zaměstnán od roku 2001. Subjekt se širokým záběrem vede od minulého týdne jako řádný ředitel, předtím byl pověřen řízením organizace. Ondřej Palička je ženatý.

V jaké fázi je protipovodňový projekt na Hostivařské přehradě?

Zatím ve fázi příprav. Hostivařská nádrž představuje za určitých podmínek jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro obyvatele metropole, pokud jde o povodně. Proto jí Praha jako vlastník a Lesy hl. m. jako správce nádrže věnují adekvátní pozornost, odpovídající významu této přehrady. Od povodní v roce 2013 je přehrada pod čtyřiadvacetihodinovým dohledem, má čtyři hrázné. Je to vodní dílo druhé kategorie, a proto je u něj povinnost mít mimo stávajícího bezpečnostního přelivu ještě další dodatkový na „desetitisíciletou vodu“. To je de facto hypotetické číslo a jde o to, aby při nenadálé povodni nedošlo k přelití hráze. V případě Hostivaře, kde je sypaná hráz, by to mohlo mít i fatální následky. Buduje se proto nová stavba, která je dimenzovaná na více než dvojnásobnou kapacitu a ještě zvýší bezpečnost vodního díla. Je už vydáno územní rozhodnutí a teď se projektuje pro stavební povolení. Stavět by se mohlo začít příští rok. Bude to poměrně rozsáhlá stavba s rozpočtem kolem 170 milionů.

Kalamita kůrovce má už celostátní dosah. Nakolik jsou zasaženy pražské porosty?

Praha má v současné době štěstí, že v ní dominují smíšené lesy. Smrkových porostů je tady kolem šesti procent, čili kůrovcová kalamita se téměř neprojevuje. Respektive u pražských smrků se projevuje stejně jako kdekoliv jinde a modříny jsou v menší míře napadeny lýkožroutem modřínovým. V obou případech aktivně vyhledáváme napadené stromy, rozmisťují se lapače, napadené stromy se likvidují. V současnosti zasahujeme prakticky v každém smrkovém lese. Aktuálně je například problém v Modřanské rokli, v Milíčovském lese nebo Velké Chuchli. V Kunratickém lese to držíme na rozumné úrovni.

Doléhá na pražské lesy také dlouhodobé sucho?

Samozřejmě nás trápí především usychající borovice, které mají v současné srážkové situaci navzdory hlubokým kořenům málo vody. Tomu čelit ale prakticky nelze. Oslabené stromy jsou navíc napadány dalšími škůdci. Naštěstí v Praze nejsou čistě borovicové porosty, a nejde tedy o souvislé vysychající plochy.