Praha - Celníci chtějí usilovat o to, aby v budoucnu mohli vyšetřovat daňové trestné činy, k čemuž je nyní oprávněna pouze policie. Nový generální ředitel celní správy Milan Poulíček v pondělí řekl novinářům, že by tato změna významně zjednodušila a urychlila příslušná trestní řízení. Upozornil, že celníci nyní kauzy prověřují a poté je předávají policejnímu vyšetřovateli, který se s věcí začne seznamovat teprve až ve fázi sdělení obvinění.

Generální ředitel celní správy Milan Poulíček. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Vyšetřování, pokud ho získáme, usnadní průběh celého řízení. (…) Tam jde o to, že se urychlí celý ten proces. Navíc některé případy, zejména ty složitější, je problém předat, protože ne každý chce dostat kauzu, která se dělala rok, dva. Ono to není nic jednoduchého," uvedl Poulíček.

Případy po celnících přebýrá policie

Jestliže nyní celníci přijdou na daňový trestný čin, tak ho buď musí rovnou předat policii, nebo ho mohou se souhlasem státního zástupce sami prověřovat.

Jejich pravomoci ale končí před zahájením trestního stíhání, kdy si věc přebírají policisté. Až k soudu může policejní orgán celní správy věc dovést pouze v případech takzvaného zkráceného přípravného řízení.

Ředitel Poulíček navrhuje změny

Podle toho, co navrhuje Poulíček, by se kauzou od počátku zabýval stejný člověk – celník. „Ve chvíli, kdy tam ten vyšetřovatel bude od začátku, to bude jednodušší," míní.

Celníkům se od minulého týdne, kdy nabyl účinnosti tzv. celní balíček, rozšířily kompetence ohledně prověřování trestních oznámení u DPH. Doposud mohli provádět šetření jen u dovozu, vývozu a tranzitu zboží, nově mohou řešit celý tuzemský trh.

Budou se tak zabývat oznámeními od finanční správy i od veřejnosti. „Máme snahu získat kompetence i v oblasti přímých daní, což by mělo být, pokud se to podaří, do konce roku 2018," nastínil v pondělí Poulíček.

Potřebná novela trestního řádu

Převzetí vyšetřování podle něj připadá v úvahu až po tomto termínu, protože je zapotřebí získat odborníky na pozice vyšetřovatelů.

Změna by si vyžádala novelu trestního řádu. „Aktuálně žádné změny v této oblasti nepřipravujeme," sdělila mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

V souvislosti s aktuálním rozšířením kompetencí celní správy při prošetřování trestných činů se spekuluje o tom, že k celníkům nastoupí jako náměstek bývalý šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, který opustil funkci kvůli nesouhlasu s reformou policie.

Čtěte také: Robert Šlachta by mohl nastoupit k celníkům