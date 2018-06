Člen asociace geocachingu: Neexistují nebezpečné kešky, je to první tragédie

/ROZHOVOR/ Snad nikdy se o fenoménu s názvem geocaching u nás nemluvilo tak jako teď. Výprava za keškou (schránkou s deníkem) se při sobotní bouřce proměnila v tragédii - jedna žena utonula a tělo mladíka stále hledají policisté. Podle Slávka Hoblíka ze spolku Česká asociace geocachingu a vášnivého "kačera" se však jednalo o ojedinělou tragédii.

"Snad se z ní lidé poučí," doufá Hoblík v rozhovoru pro Pražský deník. Na začátku povídání upozornil, že název jeho oblíbené zábavy na pomezí turistiky a sportu vznikl z anglického slova cache jako skrýš či schránka, nikoliv catch jako chytit. "To je častá chyba," usmál se.

Jak se jste se vlastně ke - a teď to snad řeknu správně - geocachingu dostal?

V Čechách existuje od roku 2001, já jsem začal před dvanácit lety. GPS navigace byla tehdy výjimečnou záležitostí, kamarád si ji pořídil a dočetli jsme se o geocachingu. Poznali jsme nová zajímavá místa, o některých jsme neměli ani tušení. Keše byly i v cizině na krásných místech, o nichž se nepíše v turistických průvodcích.

Prošel geocaching nějakým vývojem? Zprofesionalizoval se? Mění se podobně jako třeba vrcholový sport?

Dobrá otázka. Když jsme začínali, dělalo to méně lidí. Byli to srdcaři, geocaching měli jako hlavní koníček. Pak se to zpopularizovalo a třeba pro cyklisty hledání kešek představuje možnost objevovat zajímavá místa mimo obvyklé trasy, které už mají dávno projeté. Třeba můj kamarád z Liberce, odkud pocházím, chodí často do Jizerských hor a díky geocachingu zjistil, že jsou tam nová - ním ještě neobjevená - místa. Jelikož si kešky umísťujeme sami, tak s vyšším počtem lidí, roste i počet míst, kde jsou schránky umístěné. Obecně nárůst kvantity někdy nemusí přinést nárůst kvality. Každopádně Češi a Němci patří do absolutní špičky. Spojila se zde kutilská a turistická tradice. Třeba v centru Prahy je umístěna nejnavštěvovanější keška na světě.

Znáte se s ostatními lidmi, kteří provozují geocaching?

Dělával jsem v marketingu, takže to slovo úplně nesnáším, ale geochaching přesně splňuje definici komunity. Jsme komunita, kde se setkávají multimilionáři, studenti, důchodci, vozíčkaři, maminky s dětmi i "hardcore" turisti. V Česku provozují geochacing desítky tisíc lidí. Více méně se známe, někdy i jen díky přezdívkám na internetu.

Znal jste tedy skupinku čtyř lidí, která se vydala v sobotu do stoky Motolského potoka, kde je spláchla přílivová vlna?

Nemohu to komentovat. Nerad bych mluvil o konkrétních lidech. Ale kešky dělají lidi pro lidi. Jsme spolek, nemáme žádné průkazky, umístění schránek neschvalujeme. Snažíme se o kultivaci prostředí, aby "kačeři" věděli, jak se mají chovat v okolí jednotlivých kešek. Fungujeme také jako mediátoři či jako kontaktní platforma pro média.

V médiích se teď objevuje vaše jméno často. Jeden bulvární deník vás dokonce citoval v tom smyslu, že si podle vás mohou utonulá žena a pohřešovaný mladík za své neštěstí sami. Mohl byste to nějak vysvětlit, prosím?

Že si za to mohou sami, je hodně ostrá formulace. Neuvědomuju si, že bych to takhle řekl. Neznáme konkrétní okolnosti, můžeme pouze vyvozovat z kontextu a informací z médií. Hlavní zádrhel je ten, že když vstupuji do podzemí - a to nedělají jenom vyznavači geocachingu, třeba Botič se splouvá na lodích, pod Prahou je rozsáhlé podzemní území, několik štol a tak dále - musím se řídit nějakými pravidly. V popisu kešky Motolský potok je odkaz na web jeskyňářů, kde se píše o základní poučce při vstupu pod zem. Musí se sledovat předpověď počasí. V sobotu bylo známo, že přijdou bouřky. Takže od těch čtyř to byla neopatrnost, udělali chybu. Ale do Motolského potoka se chodilo dávno předtím, než se tam ukryla keška. Jde o riskantní podnik, ale při dodržení pravidel není nebezpečný.

V souvislosti s aktuální nešťastnou událostí se mluví o tom, že by se některé kešky měly zakázat? Nebojíte se, že tato tragédie negativně ovlivní vaši oblíbenou zábavu?

Nedomnívám se. V Česku jsou desítky tisíc kešek na turisticky zajímavých a poučných místech. Je to aktivita, která odvede děti od počítačů. Pořádáme také akce, při kterých uklízíme - shodou okolností - i v podzemních prostorách. Třeba malostranský hřbitov vyhrabali "kačeři" z trosek. Geocaching se podílel i na výstavbě dětského hřiště. Podle mě neexistují bezpečné a nebezpečné kešky. Záleží, jak k tomu přistoupíte. Přirovnal bych situaci k semaforu na křižovatce. Když počkáte na zelenou, neriskujete, ale pokud přejdete na červenou, jde vám o život. A křižovatky se také nedělí na bezpečné a nebezpečné. Já bych také nešel do Jizerek tak, jak jsem oblečený dnes - v sandálech a kraťasech. Jednou se mi stalo, že jsem kvůli hustému dešti neviděl na konec ruky. Tehdy ještě nebyl tak rozšířený mobilní signál, musel jsem nepřízeň počasí prostě přečkat.

Bál jste se někdy při geocachingu?

Nezažil jsem při hledání kešek horší pocit, než když jdu v noci třeba po Václavském náměstí. Těch náročnějších kešek existuje malé procento. Jde o to, abyste měli dobré vybavení, správnou přípravu a vybranou společnost. Třeba kamarád vyzkoušel jednu potápěčskou kešku, dostal školení od profesionálů, půjčil si výstroj a šel na to. Na geocachingu je pozitivní, že se setkáte se zajímavými lidmi na zajímavých místech. Rozšíří vám to okruh vašich obvyklých zájmů.

Prostřednictvím agentury ČTK se rozšířila zpráva o tom, že dívka, která se utopila, není první obětí geocachingu v Praze. Co na to říkáte?

Je to trochu nešťastná věc. Pád z motolské skály v prosinci 2005 je čistě spekulativní. Ano, keška byla umístěna poblíž, ale to je, jako bych řekl, že člověk, který spadl do řeky, byl automaticky rybář. Ten druhý případ (v červnu 2012 byl muž nalezený v mostním pilíři v ulici Bulovka) je vyloženě nevkusný, vždyť se uvádí celé jméno oběti. Jednalo se o sebevraždu, představte si, jak musí být pozůstalým. Požádal jsem naše kontakty na policii, jestli by nám neposkytly závěry vyšetřování. Neříkám, že při geocachingu nejsou úrazy jako zlomené končetiny, odřeniny, ale tohle je první takhle fatální případ. Doufám, že je zároveň poslední. Slyšel jsem v rádiu, že od začátku roku zemřelo dvanáct cyklistů, takže ve srovnání s tím je geocaching normální aktivita v přírodě jako každá jiná. Doufám, že nejen naše komunita zareaguje na tuhle tragédii tak, že si z ní vezme poučení.