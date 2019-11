Sedmička je "čistá", poslední kasina v Praze 4 zavřou do konce letošního roku

/INFOGRAFIKA/ Úplný zákaz hazardu, který si před čtyřmi lety prosadily do vyhlášky některé městské části, se nyní kompletně naplní. Z Prahy 7 zmizelo poslední kasino, do konce roku vyprší licence provozovatelům hazardních her v Praze 4.

Kasino na Václavském náměstí. Ilustrační foto | Foto: Deník/Klatka Grzegorz

Hazard na svém území odmítlo v roce 2015 šest z patnácti velkých městských částí. Jde o Prahu 2, 5, 6, 12, 4 a 7. V prvních čtyřech jmenovaných už herny ani kasina nejsou, zbylé přišly na řadu teď. Rychlost jejich rušení souvisí s tím, kdy jednotlivé případy projednala rozkladová komise ministerstva financí. „Trvalo to déle, než bychom si přáli, ale nakonec se to povedlo. Praha 7 je nyní zcela bez heren a hracích automatů. Místa po hernách a na nich navázaných zastavárnách zaplnily obchody,“ pronesl starosta sedmičky Jan Čižinský. Celníci zabavili nelegální automaty. Jednu hernu v Krči zavřeli, neměla EET Přečíst článek › Jako poslední bylo uzavřeno kasino v ulici Milady Horákové. Platnou licenci má do konce roku ještě podnik, který sídlil v ulici Komunardů. „Tato herna je však již delší dobu zavřená a v listopadu se zde otevírá kavárna,“ uvedl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Jednoznačné referendum O tom, zda si přejí na svém území herny a kasina, hlasovali obyvatelé sedmičky v referendu v roce 2014. Kvůli malé účasti nebylo závazné, ale téměř 92 procent hlasujících podpořilo nulovou toleranci. „Signál od našich občanů byl naprosto jasný. Na počátku minulého volebního období bylo v Praze 7 povoleno 26 heren, udělali jsme vše pro to, aby byly všechny zrušeny. S hernami a hazardními hrami je spojená celá řada negativních jevů, ať už z pohledu bezpečnosti, či sociálního hlediska,“ podotkl radní sedmé městské části Ondřej Mirovský. Boj s hazardem v Praze. Herny už zmizely ze dvou městských část Přečíst článek › Zanedlouho bude sedmičku následovat i čtvrtá městská část. „U posledních povolení ministerstva financí na provozování konkrétních výherních automatů na území Prahy 4 skončí platnost v průběhu prosince tohoto roku. Od Nového roku by tedy u nás měl být hazard na nule,“ informoval mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas. Ze čtrnácti na nulu K nulové toleranci se přihlásilo i současné vedení desáté městské části. Vyhláška umožňuje provozovat hazardní hry na čtrnácti adresách. „Rada už před letošními prázdninami přijala usnesení, v němž magistrátu navrhla, aby v nové vyhlášce byla v případě Prahy 10 zrušena všechna místa, kde je nyní možné hazardní hry provozovat,“ oznámil mluvčí desítky Jan Hamrník. Úpravu žádá i jihoměstská radnice. Z vyhlášky chce vyřadit dvě adresy, čímž by fakticky z okolí stanice metra Háje zmizelo sedm podniků. Zároveň však navrhla přidat nová místa, která by umožnila vznik kasin v ulici Brandlova a v obchodním centru Chodov. K nulové toleranci přistoupit nechce z obavy, že se hráči přesunou do nelegálních podniků. Praha rozdělí městským částem odvody z výherních hracích přístrojů a jiných her Přečíst článek › „Preferujeme stávající cestu postupného snižování počtu kasin na území městské části, a to zejména v lokalitách, kde se pohybují děti, teenageři či další ohrožené skupiny,“ vysvětlila postoj radnice mluvčí Anna Kočicová. Praha 3: kasina u nás dodržují kodex Herní podnikání je však jednou z oblastí, které nemohou regulovat samy městské části. O příslušné vyhlášce rozhodují zastupitelé na magistrátu. Požadavkům radnic ale obvykle vyhoví. Kdy bude nové znění vyhlášky projednáno, zatím není jasné. „V tuto chvíli je ve fázi úvah, jak k regulaci hazardu na území Prahy přistoupit,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Většina městských částí hazardní hry v určité míře toleruje. Například Praha 3 zredukovala původních 121 podniků na pět kasin. „Dodržují kodex, jejž stanovila Praha 3, a fungují bezproblémově. Nulovou toleranci tedy zatím požadovat nebudeme, protože nemáme důvod regulovat něco, co negeneruje problémy, a naopak generuje zisk do pokladny hlavního města,“ sdělila mluvčí trojky Michaela Luňáčková. A je po nich! Pražští celníci poprvé likvidovali zabavené výherní automaty Přečíst článek ›

