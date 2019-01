Praha - Komise sedmé městské části se v pátek rozhodla, že koupí administrativní budovu v ulici U Průhonu 38 za více než devadesát milionů korun. Na výběr měla ze tří objektů. Konečné slovo budou mít v pondělí zastupitelé. Opozice postup radních kritizuje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Vybraná budova je ze všech nabídnutých možností nejlevnější. Její oprava podle starosty Jana Čižinského (Praha 7 sobě) vyjde zhruba na sto milionů korun. „Pohodlně se tak vejdeme do limitu, který referendum stanovilo na pět set milionů korun," uvedl.

Komise dala domu přednost před jinou administrativní budovou ve stejné ulici, za kterou majitel žádal 185 milionů a jejíž oprava by stála 100 milionů. Výběrem neprošla ani už dříve zvažovaná stavba v Argentinské ulici 38 za 335 milionů, která podle posudků potřebuje rekonstrukci za 350 milionů korun. Prohlídky vybraných objektů byly veřejné a uskutečnily se v pátek a ve středu.

Do kdy se má úřad sedmé části vystěhovat, není jasné. Ministerstvo financí, které původně prodloužilo nájemní smlouvu do roku 2019, se vyjádřilo, že další postup bude záležet na spolupráci úřadu. Úředníci by se ze stávajícího sídla na nábřeží Kapitána Jaroše mohli přestěhovat přibližně do dvou let. Podle odhadů Čižinského. Ministerstvo financí, které budovu vlastní, na stěhování tlačí. Vyplývá to z dopisu, který zaslalo městské části.

Záviset nyní bude na zastupitelích Prahy 7, kteří zasednou v pondělí. Stěhování řeší politici řadu let. Výběr nového sídla provází řada peripetií. Někdejší opozice vinila radní z toho, že chystají předraženou investici. Původně totiž měla radnice stát miliardu. Referendum o radnici se v Praze 7 uskutečnilo v lednu 2013 na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.