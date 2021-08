/FOTOGALERIE/ Přestupní stanice není klasický second hand. Zaměstnává lidi bez domova a pomáhá jim postavit se zpět na vlastní nohy. Po pandemii se však potýká s finančními problémy, kvůli kterým mu hrozil zánik. Proto zástupci second handu požádali o pomoc veřejnost, která vybrala ve veřejné sbírce skoro 400 tisíc korun. Je tím „Přestupka“ zachráněna?

Second hand Přestupní stanice. | Foto: Deník/Barbora Šturmová

Jako všechny obchody s oblečením, i Přestupní stanice musela na několik měsíců při pandemii zavřít. To ji skoro zničilo. „Došly nám peníze z předchozí crowdfundingové kampaně, díky které jsme čtrnáct dní před první vlnou otevřeli další pobočku. Tím se nám ještě zvýšily náklady na nájmy, přibyly celkově další výdaje,“ říká majitelka second handu Eva Dudová. Během pandemie zkoušeli finanční nouzi dohnat různými online aukcemi, či prodejem merche přes internet. „Naštěstí nám lidé dost pomáhali, bez nich bychom to nedali,“ dodává Dudová.