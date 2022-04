„Přestože byla zimní sezona, vyhodnocujeme jej s velkým úspěchem,“ oznámil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Od loňského října do letošního 10. dubna si kola půjčilo téměř 12 tisíc lidí, z nichž 77 % využívá službu opakovaně, celkem se uskutečnilo přes 164 tisíc výpůjček. Průměrně proběhne tisíc výpůjček denně, za příznivého počasí není výjimkou dva a půl tisíce jízd. Podle statistik je nejčastější délka jedné jízdy pět minut.

Koloběžky mají smůlu

Služba má být nyní lidem dostupnější, zakázka totiž stanovuje podmínku pokrytí 90 % stanic metra. Scheinherr ale vyloučil, že by se do systému měli zapojit i provozovatelé koloběžek. „Je to kvůli bezpečnosti a častému nedodržování předpisů silničního provozu,“ řekl náměstek. Například firmě Lime kvůli povalujícím se koloběžkám v ulicích již dříve vypovědělo město memorandum.

Tak jako doposud, sdílené kolo si budou moci půjčit zdarma držitelé dlouhodobých elektronických kuponů na pražskou MHD, kolo lze půjčit pouze dvakrát denně, po vypršení časového limitu dotované výpůjčky je další použití zpoplatněno dle ceníku poskytovatele, což se většinou pohybuje okolo třiceti korun za půl hodiny.

V současné době je možné si půjčit kola firem Rekola a Nextbike. „Absolvovali jsme předběžné tržní konzultace a je tu asi pět subjektů, které mají potenciální zájem. Minulé vedení města zvažovalo půjčovat kola ve vlastní režii, já se k tomu nekloním, jsou tu firmy, které s tím mají zkušenosti,“ přiblížil Scheinherr.

„Určitě se do zakázky přihlásíme. Pro uživatele se nic nezmění, detaily budeme řešit, až zakázku vypíší,“ řekl Vítek Ježek z firmy Rekola. Podobně se vyjádřila i společnost Nextbike, ta nyní jedná s městskými částmi o přidání stojanů na kola a rozšíření vodorovného dopravního značení.

„Některé městské části jsou ochotny podpořit budování stojanů více, jiné méně. Poměrně dobře je pokrytá stojany a vodorovným značením Praha 3 či Praha 7, v ostatních částech je prostor pro zlepšení,“ řekl Petr Horký, jednatel Nextbike.