Sdílená kola jsou zpátky v ulicích, na odemknutí stačí Messenger

Je to dobrá zpráva pro cyklisty. Skončila zimní pauza společnosti Rekola, která provozuje „pouliční půjčovnu“ růžových kol. Těch má po městě rozmístěných asi 350. Stačí se u ní zaregistrovat, vybrat si kdekoliv ve městě volné kolo a vyrazit na cestu.

Růžová kola se s jarem vrací opět do ulic českých měst. Jen v Praze jich bude jezdit tři sta. O projekt se stará tým Rekola v čele s Filipem a Vítkem Ježkovými a Pavlínou Pacákovou.Foto: www.rekola.cz

Doposud používala většina zákazníků k odemčení zámku kola mobilní aplikaci, od nynějška stačí poslat zprávu pomocí Facebook Messengeru. Na zprávy reaguje automat, který zákazníkovi sdělí číslo pro odemčení zámku, či od něj kolo po skončení jízdy pomyslně převezme.

K půjčování využívají chatbot

„Aplikaci Messenger má v mobilním telefonu přes 1,3 miliardy lidí na světě. Zájemce si tedy nebude muset stahovat naši aplikaci, ale použije to, co dobře zná. Celý proces od myšlenky, že by se dotyčný chtěl projet na kole, po samotné půjčení se extrémně zkrátí,” vysvětlil ředitel společnosti Vít Ježek.

Ředitel společnosti Vít Ježek doplnil, že Rekola jsou první na světě, kdo k půjčování kol využívá chatbot (způsob, kdy zákazník komunikuje s automatem, pozn. red.). Kdo nemá chytrý telefon, může se předem zaregistrovat na počítači a poté si zámek odemknout přes sms zprávu.

Další novinkou je, že si jeden zaregistrovaný uživatel může půjčit až čtyři kola. „Jde o jeden z dalších podnětů, které jsme často slýchali od našich uživatelů,“ podotkl Ježek.

Ofo zatím jedná s radnicemi

Návrat po zimě plánuje i čínská firma Ofo, která loni na podzim spustila testovací provoz na území Prahy 7. Zatím však není jasné, kdy kola rozmístí ani do kterých čtvrtí. „V těchto dnech se připravujeme na spuštění. Jednáme s jednotlivými městskými částmi, ve kterých chceme službu nabízet,“ uvedl Kacper Winiarczyk, šéf Ofo pro střední a východní Evropu.

Dodal, že před spuštěním chce firma dohodnout podmínky rozmístění kol s každou městskou částí. Ve kterých obvodech by kola mohla být, však nesdělil: „Jednání doposud nebyla ukončena. Proto je předčasné toto téma komentovat.“

Mohou si je půjčit, na jak dlouho chtějí

Cyklisté se v metropoli mohou svézt i na bicyklech firmy Velonet. Stojany má však zatím jenom dva, v Libni na začátku mostu a v ulici Komunardů v Holešovicích. Oficiálně jsou kola na to, aby s nimi zákazníci přejeli Libeňský most. Mohou si je však půjčit, na jak dlouho chtějí, a odjet s nimi kamkoliv.

Vrátit je však musí zpět do těchto dvou stojanů, jinak zaplatí pokutu. Velonet, za nímž stojí společnost obchodující s reklamou Bigboard, by rád rozšířil svá kola po celé Praze. „Naším cílem je co nejdříve zpřístupnit náš bikesharingový systém obyvatelům hlavního města Prahy a obyvatelům dalších českých měst,“ uvedl projektový manažer Velonetu Martin Sulík.

Pravidla pro odkládání bicyklů

Zmínil, že firma má na kola vlastní stojany, do kterých se zamykají, a chce za jejich umístění městským částem odvádět poplatky. Narazil tak na téma, jímž se nedávno zabýval i magistrát.

Ten projednával pravidla pro odkládání bicyklů. Radní se shodli, že na kolech musí být uvedeno telefonní číslo provozovatele pro případ, že někdo bicykl odloží na nevhodné místo. Kromě toho musejí provozovatelé s městskými částmi stanovit vhodná místa pro parkování kol.