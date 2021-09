Nominaci Moonshot a postup na světové finále Moonshot Awards v New Yorku získala technologická firma Refork, která vyvíjí nové přírodní materiály na bázi dřevní moučky pro výrobu funkčních a udržitelných alternativ k plastovým produktům. Vítězové všech kategorií si odnesli designové trofeje, jejichž autorem je Václav Mlynář & Bomma. Trofeje jsou volně inspirované létajícím balonem, který byl hlavním grafickým motivem letošních Cen SDGs. Každá trofej je ručně foukaná na volno bez formy, každý kus je tak originál. Skleněné balony vlastnoručně nafoukly děti, které byly ambasadory letošního ročníku.

V kategorii Vzdělání zvítězilo vzdělávací centrum TEREZA s mezinárodním programem Ekoškola. Jde o největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života. V ČR ho již více než 15 let koordinuje právě TEREZA. V současnosti je u nás do Ekoškoly zapojeno přes 70 tisíc dětí a dospělých v mateřských, základních a středních školách.

Vítězství si odnesly projekty s unikátním dopadem do různých oblastí života. Oceněn byl například projekt duševní zdravovědy pro školáky, nástroj proti nehospodárným zakázkám, prostor pro sdílení knih a učebnic nebo osvěta o menstruaci v rozvojových zemích. Jedna z vyhlašovaných kategorií se letos zaměřila také na vzdělávání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.