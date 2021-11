Pražští politici v čele s hygienickou stanicí včera na mimořádné tiskové konferenci také vyzvali k podání třetí dávky očkování, do konce roku by ji mohlo dostat na 200 tisíc Pražanů.

„Chtěl bych apelovat nejen k očkování dosud neočkovaných, ale i k aplikaci třetí dávky. Jsme ale v situaci komunitního přenosu a proto je třeba se zaměřit i na opatření, která zbrzdí přenos krátkodobě,“ vyzval František Duška, přednosta kliniky Anesteziologie a resuscitace z Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Při své praxi se tak opět setkává s pacienty s těžkými zápaly plic vyvolanými covidem.

Pražský primátor Hřib nabídl pomoc moravským nemocnicím

Podle něj se řadě hospitalizací mohlo předejít včasným podáním léků na bázi monoklonálních látek, jako je například bamlanivimab či imdevimab. Ty se musejí podat v rané fázi nemoci.

„Pokud máte zdravotní problémy a jste v rizikové skupině, ať už jste nebo nejste očkovaní, neotálejte s vyhledáním lékařské pomoci. Monoklonální látky vám mohou zachránit život. Po pozitivním testu prosím uvádějte pravdivé údaje,“ vyzval lékař.

Přibývá také nakažených, kteří si kvůli zhoršenému stavu s nemocí covid-19 musejí zavolat záchranku.

Zatímco v srpnu pražští záchranáři přivezli 370 nemocných a z toho na JIP skončila méně než desítka, od začátku listopadu už to bylo 1500 nemocných, kteří potřebovali výjezd záchranářů, na JIP jich leží přes 40 z nich. „V této vlně je průběh onemocnění u očkovaných jednoznačně lepší. Očkované pacienty nemusíme připojovat na dýchací přístroj už před převozem do nemocnice,“ přiblížil ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.

Se skutečností, že lidé nesdělují pravdivé údaje bojuje v posledních týdnech pražská hygienická stanice. Podle její ředitelky Zdeňky Jágrové jen za minulý týden její zaměstnanci obdrželi na 12 tisíc hlášených onemocnění. Iniciativa Zlatý špendlík, kterou vyvolal zpěvák Daniel Landa ji v minulém týdnu zahltila 450 dotazy, na které musí podle zákona odpovídat. „Potíže nám to činí, museli jsme na to vyčlenit lidi, kteří by mohli pracovat jinde, bohužel jsme nemohli takto šikanózní posílání dotazů odložit,“ řekla ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová.

Pomoci zabránit, aby děti spadly do maléru, mají i peníze od kraje

Hygienička také vyzvala k očkování třetí dávkou. Lidí, kteří by ji měli do konce roku dostat je v Praze na 209 tisíc, jak spočítal pražský koordinátor očkování Martin Ježek. Podle něj jsou kapacity dostatečné, volných termínů na třetí dávku je do konce roku více než dvojnásobek.

Zdravotníci v těchto dnech podávají osm až deset tisíc vakcín denně. Stojí se fronty především v očkovacích centrech bez registrace na hlavním nádraží či na Chodově. „Na většině míst je čekací doba minimální, například v městské poliklinice dostanete termín hned na druhý den, stejně tak metropolitní centrum na Vyšehradě“ řekl Ježek.

Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) vyloučil zveřejňování pacientů s covidem v pražských nemocnicích. Seznam očkovaných a neočkovaných zveřejnil totiž moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Narozdíl od kraje totiž nemocnce zřizuje v metropoli stát. „Nemocnice na území Prahy jsou převážně ve správě státu, proto by tento seznam muselo zveřejnit ministerstvo zdravotnictví,“ řekl Pražskému deníku.

Primátor zároveň nevidí aktuálně smysl ve vyhlášení nouzového stavu. „Nouzový stav nedává v tuto chvíli smysl. Umožňoval by zavést navíc jen opatření, která stejně nikdo nebude vymáhat, a tak se nebudou dodržovat. Mimo jiné také proto, že je vláda Andreje Babiše nebude schopna vysvětlit občanům,“ uvedl Hřib.