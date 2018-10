Favorité Fischer i Hilšer budou v Senátu. Těsný souboj ovládl pirátský kandidát

Právo - Právo Právník 22 000 Kč

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení Ostatní specialisté v oblasti práva - odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Katastrální pracoviště Praha- východ Pod sídlištěm 9/1800; Praha 8 - Kobylisy, PSČ 182 12, PRVNÍ KONTAKT e-mailem nejpozději do 19..listopadu 2018 na adr.:Jana.Hautkeova@cuzk.cz (podob. viz níže) nebo tel. na č.: 284 043 378, příp. lze sjednat i os. kontakt, datum výběr. řízení bude upřesněno; Kontaktní osobaIng. Jana Hautkeová, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE A POŽADAVKY:, Náplň práce:, " posuzování odborných specializovaných činností při vedení katastru nemovitostí, " dohledávání informací v archivu katastru nemovitostí, " poskytování údajů ve formě veřejných listin, , Požadujeme: , , " středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, " znalost katastru nemovitostí , " praxe na obdobné pozici výhodou,, " velmi dobré organizační dovednosti a znalosti práce s PC,, " vysoké pracovní nasazení, loajalitu a nekonfliktnost,, " zodpovědnost, pečlivost, flexibilitu, spolehlivost a samostatnost,, " zájem učit se a vzdělávat se,, " bezúhonnost,, , Nabízíme:, " pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou, nejdéle do 5/2021) v plném pracovním úvazku,, " odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců , zařazení do 9. platové třídy, v závislosti na délce dosažené praxe, " systém zaměstnaneckých a sociálních výhod- 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, rekreační zařízení v Krkonoších, FKSP, vzdělávací kurzy, školení , , Nástup: do pracovního poměru dnem 1. prosince 2018 (nebo dle dohody) , Místo nástupu a výkonu práce:, Katastrální úřad pro Středočeský kraj,, Katastrální pracoviště Praha- východ, Pod sídlištěm 1800/9, Praha- Kobylisy, 182 12, , Písemné přihlášky a kontakt:, Přihlášky do výběrového řízení společně s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zašlete (případně doručte osobně) nejpozději do 19. listopadu 2018 písemně na adresu: , Katastrální pracoviště Praha- východ, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8- Kobylisy, 182 12, ( na obálce s označením " odborný/ vrchní referent v oddělení dokumentace KN ) anebo je zašlete elektronicky ředitelce Katastrálního pracoviště Praha- východ Ing. Janě Hautkeové na , e- mail jana.hautkeova@cuzk.cz (tel. 284 043 378), , ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY:, 5 týdnů dovolené, příspěvek z FKSP, stravenky. Pracoviště: Katastrální úřad pro středočeský kraj - 001, Pod sídlištěm, č.p. 1800, 182 00 Praha 82. Informace: Jana Hautkeová, +420 284 043 378.