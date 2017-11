Schytal to Babiš i Okamura

/INFOGRAFIKA/Češi si včera připomínali výročí událostí spojených se 17. listopadem. Do ulic vyrazily desítky tisíc lidí. Šéfa ANO jeho odpůrci obvinili ze zneuctění pietního místa - vyčítali mu nejen údajnou spolupráci s StB. Na předsedu SPD volali „Hanba!“. Literární historik Martin C. Putna prohlásil, že volby vyhrály tzv. fake news. „Probíhá zápas o pravdu,“ uvedl.

„Tento svátek by se měl začít znovu uctívat jako Mezinárodní den studentstva.“ Věta, která včera dopoledne před Hlávkovou kolejí zazněla z úst předsedy Svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky vyvolala poprask a pískot. „Vyznělo to tak, jako by se už nemělo slavit výročí devětaosmdesátého, ale pouze 17. listopad 1939,“ vysvětlil pobouření účastníků shromáždění jeden z přítomných.

A takovou interpretaci nevyloučil ani historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. „Někdejší dlouholetý člen KSČ a soudce z 50. let Václav Pavlíček se před Hlávkovou kolejí rozhořčil nad nárůstem fašismu ve společnosti.

Pak přišel na řadu další dlouholetý člen KSČ, někdejší tajný spolupracovník Veřejné bezpečnosti a současný předseda Českého svazu bojovníku za svobodu Jaroslav Vodička,“ shrnul Blažek.

Účastníci kromě Vodičky pískali i na přítomného předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru. Tento konflit byl pro včerejší oslavy konce totality příznačný.

V ulicích se objevovalo mnoho transparentů, varujících ve světle aktuální politické situace v České republice před „návratem normalizace.“ V tomto duchu se vyjádřila i celá plejáda politiků a bylo to patrné i ve chvíli, kdy šéf hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš kladl věnce na Národní třídě. „Fuj, StB!“ znělo mimo jiné od shromážděných lidí. „Máme svobodu slova,“ reagoval Babiš.

„Je smutné vidět xenofoby a estébáky pokládat kytice v Den boje za svobodu. Nenechme si svátek ukrást, je náš, ne jejich,“ vyzvala následně poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pochodující příznivci extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti sice květiny nekladli, zato se nevyhnuli střetu s policejními těžkooděnci a dva z nich byli zatčeni.