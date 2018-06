Schváleno: Pražanům uleví parkovací dům na Černém mostě za více než 300 milionů

Pražští zastupitelé na svém jednání 14. června schválili 48 projektů za téměř 568 milionů korun, které žadatelé o dotaci podali do čtyř výzev vyhlášených v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Na východním příjezdu do metropole díky tomu vyroste velkokapacitní P+R parkoviště.

Podporu z pražského operačního programu až dosud získalo 518 projektů. Parkovací dům pro 880 automobilů, který se ještě letos začne budovat na Černém Mostě, je z nich nejnákladnější – celkem vyjde na téměř 324 milionů korun. Jeho příprava začala již v roce 2011, situaci však komplikovaly složité majetkoprávní vztahy.

„Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo vše vyřešit a že je možné začít stavět. Parkovací dům totiž uleví jak řidičům přijíždějícím do Prahy, kteří by v této oblasti rádi nechali auto a pokračovali do centra veřejnou dopravou, tak i Pražanům, kteří budou méně zatěžování hlukem, exhalacemi, dopravními zácpami i nehodami,“ řekla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Mysleli i na cyklisty

Dílo vznikne za výjezdem z komunikace R1 ze směru od Mladé Boleslavi a Hradce Králové poblíž nákupních center Makro, Hornbach a Sconto. Objekt nahradí současné pozemní záchytné parkoviště, jehož kapacita je oproti plánovanému domu třetinová a již zdaleka nestačí.

Na okolní komunikace, autobusové zastávky a stanici metra Černý Most bude objekt napojen bezbariérově upravenou nadzemní lávkou přes Chlumeckou ulici. Možnost parkovat zde budou mít i majitelé vozidel na alternativní paliva a energie, městských minivozů a motocyklů, ale také cyklisté, pro které bude vyčleněno 38 míst.

„Protože parkovací dům přinese Praze všestranný prospěch, bude hlavní město jeho provoz finančně podporovat. Díky tomu bude možné toto hlídané parkoviště s moderním zázemím využívat za symbolických 20 korun za den,“podotkla Ropková.

Vzhled garáží respektuje ráz okolní výstavby a do oblasti přinese nejen funkční, ale díky zvoleným materiálům a využití popínavých rostlin i estetický prvek. Řidiči ho budou moci využívat od roku 2021.