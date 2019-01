Praha – Když v polovině srpna 2002 kulminovala v Praze největší povodňová vlna za poslední století, nevyhnuly se následky ani Národní galerii (NG) v Praze. Rozvodněná Vltava zaplavila přízemí zámku ve Zbraslavi a Anežský klášter poblíž pražského nábřeží byl zatopen do výšky dvou metrů. Podle mluvčí NG Evy Kolerusové jsou po deseti letech všechny umělecké sbírky před záplavami chráněny výrazně lépe.

Hned po povodních žádala odborná veřejnost, aby byly především sbírky středověkého umění přesunuty do bezpečnějších lokalit. Na Zbraslavi voda zatopila depozitář plastiky 19. a 20. století, v Anežském klášteře, kde sídlilo gotické umění, voda poničila především zařízení a techniku.

„Českým gotickým sochám a malbám na dřevěných deskách se tenkrát zkáza po výpadku klimatizace vyhnula jen díky tomu, že přízemí kláštera tlaku vody odolalo a počasí bylo v těch dnech relativně stabilní," popsala situaci před deseti lety mluvčí.

Dnes by měly být sbírky NG chráněny lépe. Zámek ve Zbraslavi přestala galerie zcela používat před dvěma lety. V klášteře svaté Anežky, který vždy ležel v záplavové oblasti, by měla být v rámci restrukturalizace sbírek instalována expozice umění 19. století.

„Obrazy a plastiky z této doby lze v případě hrozících záplav evakuovat z ohroženého objektu mnohem snáze a rychleji než gotické dřevěné sochy a obrazy na dřevěných deskách, jimž v případě rychlého přesunu do prostor s jinými klimatickými podmínkami hrozí nevratné poškození nebo zničení," zdůvodnila to mluvčí.

V roce 2003 získala galerie Salmovský palác na Hradčanském náměstí, který následně zrekonstruovala. Palác, kam se má nastěhovat právě gotika, byl zkolaudován koncem loňského roku. „Je to budova, která splňuje nejvyšší galerijní standardy ochrany sbírkových předmětů, a to i těch nejcitlivějších na změny teploty a vlhkosti, jako jsou gotické dřevěné skulptury a deskové malby," uvedla Kolerusová. Do budoucna chce NG soustředit stálé expozice umění od gotiky po baroko v sousedních a technicky propojených palácích Salmovském a Schwarzenberském.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků povodní na objektech a sbírkách NG přesáhly podle mluvčí jednu miliardu korun. Jen na sanace zdiva postižených objektů šlo téměř 34 milionů, na úpravy Anežského kláštera 26 milionů, restaurování sbírkových předmětů vyšlo na 20 milionů korun.