Sbírka podpoří rodinu řidiče, který zahynul u Horoměřic

Pomoci rodině, která při páteční tragické nehodě u Horoměřic přišla o tátu. To je cíl solidární sbírky organizované řidiči ČSAD MHD Kladno a společnosti Arriva. Právě jejich kolega, otec tří dětí, zahynul za volantem linkového autobusu poté, co se střetl s osobním autem a následně narazil do stromu.

dnes 07:01 SDÍLEJ:

Autor: Jan Prokeš