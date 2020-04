Sázející z Prahy vyhrál 192 milionů. Skoro třicet mu vezme daň

Vzal tiket, 220 korun a zašel do trafiky. Vyplnil celou sázenku a do posledního sloupečku zvolil náhodný tip. Terminál mu v něm vyplnil čísla 10, 16, 28, 31, 33 a 49. Na konci celé akce, po samotném losování, byl mezi Pražany majitel páté nejvyšší výhry ve Sportce - 192 024 310 korun. Nebo je to majitelka, protože identitu ještě společnost Sazka nezná.

Sázení sportky. Ilustrační foto. | Foto: Sazka