Výstavba ve vnitrobloku se připravuje více než deset let. Poté, co projekt koupil před sedmi lety Crestyl od nizozemské společnosti Ballymore, získal uměřenější podobu. Především padl nápad na skleněné zastřešení otevřených ploch a současný developer ustoupil od bourání historické jízdárny.

Původní jízdárna by v „novém kabátě“ měla v interiéru získat nejen jedno patro, ale také dvě podzemní podlaží. Developer o ní zatím mluví jako o multifunkčním prostoru pro pořádání nejrůznějších akcí a odmítá, že by mělo jít o nákupní galerii. V další budově se vstupem z Panské ulice má vzniknout moderní tržnice nabízející nejen kulinářské zážitky. Z nového komplexu by měl být rovněž přímý vstup do metra. Celý komplex počítá kromě relaxačních zahrad a promenád s komerčním využitím, tedy hlavně kancelářemi a obchody.

Místo pro epopej

Ministerstvo kultury svým rozhodnutím zvrátilo původní kladné stanovisko magistrátních památkářů z roku 2017, které je pro stavbu klíčové. Mluvčí ministerstva Ivana Awwadová potvrdila, že projekt přestavby vnitrobloku vytvořený studiem architekta Jakuba Ciglera je „z hlediska státní památkové péče dlouhodobě zcela neakceptovatelný."

Mediální zástupce firmy Crestyl Ondřej Micka sdělil, že projekt již nyní zahrnuje řadu úprav požadovaných ministerstvem kultury. „Proto jsme již požádali ministra kultury, aby rozhodnutí svého ministerstva přezkoumal. Na jeho výrok nyní čekáme,“ uvedl.

Firma k úpravám v roce 2019 přizvala studio londýnského architekta Thomase Heatherwicka a nynější projekt je tak podle Micky jiný, než kterého se vydané rozhodnutí týká. „Již získal kladná stanoviska jak na magistrátním odboru památkové péče, tak od Národního památkového ústavu a má podporu i u Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a vedení Prahy 1 i magistrátu. Pro úplnost zdůrazňuji, že s podobnými věcmi v harmonogramu a plánech počítáme a určitě to nemá žádný vliv na realizaci projektu,“ dodal Micka.

Praha plánuje do zrekonstruovaných prostor umístit cyklus obrazů Slovanská epopej Alfonse Muchy. Podle podepsané a zastupiteli hlavního města schválené dohody by měly být obrazy po dokončení přestavby v Savarinu vystaveny na 25 let s opcí na prodloužení nájmu na dalších pět let. Město bude Crestylu platit za pronájem prostor, za celkovou dobu pronájmu částka vychází na stovky milionů korun. To kritizovala vnučka slavného malíře Jaroslava Mucha Plocková. Město by podle ní mělo využít vlastní budovu, například rekonstruovaný Průmyslový palác. Nyní jsou plátna vystavena na zámku v Moravském Krumlově, kam je město zapůjčilo do konce roku 2026.

Sál pro Epopej v Savarinu by měl mít na šířku 23 metrů a na délku více než 60 metrů. Plátna mají být umístěna proti sobě, mezi nimi bude zhruba patnáctimetrový prostor. Pokud jde o trvalou galerii, kterou musí Praha pro dílo Alfonse Muchy vybudovat, současné vedení magistrátu považuje za momentálně nejvhodnější lokalitu Těšnov.