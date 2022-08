Ve čtvrtek na to upozornil deník E15. Podle něj chce primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nechat celou věc prošetřit. Proti jednání Kuželové se ozval také předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten měl figurovat v kauze Dozimetr jako člověk, který se svým poradcem Jiřím Fremrem seznámil bývalého náměstka, v současnosti obviněného Petra Hlubučka s lobbistou Michalem Redlem. Tuto verzi uvedl před časem přímo Hlubuček a Kuželová ji potvrdila médiím. Pokud by se prokázala její pravdivost, kauza by se plně dotýkala i Pospíšila.