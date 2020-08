Piráti dnes v Praze na Palackého náměstí zahájili kampaň před krajskými a senátními volbami pod heslem Šance změnit budoucnost. Chtějí ukázat vizi, jak by se mohla proměnit česká společnost i ekonomika a posunout se k produkci výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Novinářům to řekl poslanec Ondřej Profant.

Piráti zahájili kampaň k senátním a krajským volbám. | Foto: ČTK / ČTK

„My jsme dnes montovna a Piráti chtějí, abychom byli mozkovna. Abychom měli profese s vysokou přidanou hodnotou založené na vzdělaných lidech, na intelektuálních produktech," řekl Profant. Podle něj současná politická reprezentace nedokáže zajistit proměnu společnosti. „Je vidět i na běžných výrocích a krocích naší vlády, že oni se jen snaží udržet pozice z jejich mládí. Nikoli aby vizionářsky hleděli na to, co bude potřeba za deset, za 20 let," řekl.