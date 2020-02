Zda je místo vhodným objektem pro umístění Slovanské epopeje, nyní posuzují architekti z Institutu plánovaní a rozvoje Prahy (IPR). Rozhodnou během jednoho či dvou měsíců. Pro výstavu cyklu dvaceti velkoformátových obrazů Alfonse Muchy by vyšehradské nádraží mohlo být doplněno přístavbami.

„Architekti posuzují, zda by to bylo možné provést tak, abychom udrželi památkovou ochranu, kterou ta budova má," řekl radní Chabr. Pokud objekt vhodný nebude, mohlo by být bývalé nádraží přestaveno na byty či kanceláře.

Město se musí držet znaleckých posudků

Opětovné využití budovy jakožto železniční zastávky IPR vyloučil. Mluvčí institutu Marek Vácha uvedl, že nynější systém železnic již tento typ nádražních budov nepotřebuje. „Nahradit by ji měla spíše zastávka na pražské Výtoni. Ta má nejenom lepší přestupní vazby, ale i bližší docházkovou vzdálenost například na Karlovo náměstí, Vyšehrad, úřady i v okolí, ale také je to blíže do VFN či na univerzitní kampus," doplnil Vácha.

Jestli město secesní budovu koupí a za kolik to bude, se nyní jedná. Zahraniční vlastník památkově chráněné budovy za ni požaduje 117 milionů korun, magistrát je ochotný za historické nádraží zaplatit asi 67 milionů korun.

„Město může vykupovat pouze za cenu v místě obvyklou. Nemůžeme vykoupit jakoukoliv nemovitost v Praze za jakoukoliv cenu. Musíme se držet znaleckých posudků," doplnil Chabr.

Počítá se i s možností vyvlastnění

Diskutuje se i o možnosti vyvlastnění. K tomu by mohlo dojít v případě, že se Praha nedohodne na ceně s majitelem nemovitosti. Důvodem k vyvlastnění je podle radních to, že se současný majitel o památku nestará. O případném vyvlastnění se však v pražské magistrátní koalici Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) bude podle Chabra jednat až tehdy, bude-li jednání s vlastníkem budovy neúspěšné.

Zatímco podle Chabra je vlastnické právo nedotknutelné a vyvlastnění památky by nyní spíše nepodpořil, předseda zastupitelů Spojených sil a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) je opačného názoru. „Jsem přesvědčený, že politické řešení není koukat dalších dvacet let na padající nádraží. Vyvlastnění je ve veřejném zájmu," sdělil novinářům Pospíšil.

Provoz nádraží byl zastaven kolem roku 1960. V soukromých rukách je objekt, který byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku, od roku 2007. Budova je v desolátním stavu.