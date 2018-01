Samotu seniorů rozptýlí hodinová vnoučata

Na web hlídačky.cz mířili donedávna rodiče, kteří sháněli chůvu pro své potomky. V listopadu však firma přidala novou službu, která hned vzbudila u zákazníků značný zájem. Do nabídky zařadila hlídačky, jež jsou připraveny trávit se seniory čas v době, kdy s nimi nemůže být rodina. Společně vyrazí na procházku, nákup, umyjí jim nádobí, zahrají si karty, záleží čistě na domluvě.

O služby náhradních vnoučat je velký zájem.Foto: Shutterstock

Podle marketinkové manažerky firmy Hlídačky.cz Heleny Ježkové lidé nejčastěji shánějí někoho, kdo zvládne obojí. Obstará společnost a pomůže, s čím je třeba. „Najdou se také lidé, kteří pro seniory ze své rodiny hledají pouze sociální kontakt, nebo naopak zkušenou hlídačku pro vážnější případy, kdy už je senior zcela závislý na pomoci ostatních,“ popsala Ježková.

Hlídačky za 110 korun na hodinu

Zatímco hlídačky dětí jsou nejčastěji studentky vysokých škol, o práci se seniory se ucházejí dle Ježkové spíše starší dámy. „Pánové se najdou velmi ojediněle, ale chceme se na ně zaměřit kvůli náročnějším případům, kdy jsou senioři nepohybliví a je fyzicky náročné se o ně postarat,“ doplnila Ježková.

Hlídačky si účtují v průměru 110 korun za hodinu, každá si však cenu stanovuje sama, takže je možné se individuálně dohodnout. Zákazníci také musí počítat s poplatkem firmě Hlídačky.cz, který začíná na 349 korunách.

Naopak zcela bezplatně dělají už od jara společnost seniorům v domech s pečovatelskou službou studenti středních škol zapojení v projektu Hodinový vnuk. Jako první v metropoli to vyzkoušeli v Praze 8, na podzim se přidala i třetí městská část. Projekt spočívá v tom, že mladí dobrovolníci pravidelně jednou týdně navštěvují klienty v domovech. Povídají si o společných zájmech, hrají hry, předčítají jim.

Náhradních vnoučat je více než prarodičů

Neplatí přitom vždycky, že každý student navštěvuje stále stejného seniora. „Některým klientům vyhovuje poznat více studentů, někteří volí raději stále ty samé, ke kterým si již našli vztah,“ uvedl ředitel Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb Michal Souček.

Ačkoli by to leckdo od náctiletých nečekal, zájemců je dostatek a těch, kteří to po pár návštěvách vzdají, je menšina. „Máme metodu, která se snaží případný nezájem eliminovat,“ prozradil ředitel. „Prarodiče“ se zapojují pomalu. V současnosti se potýká s tím, že má více vnuků a vnuček než babiček a dědečků.

„Osobně jsem měl samozřejmě právě opačné obavy, tento vývoj mě překvapil,“ zmínil Souček. Vysvětluje si to počáteční nedůvěrou starších lidí. Dříve podle něho pomohlo, že si senioři mezi sebou vyměnili dobré zkušenosti a následkem toho se hlásili další zájemci. „Doufám, že se takto stane i v blízké budoucnosti.