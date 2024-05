Své o tom vědí i v populární Kunratické jahodárně, zde utrpěla úroda velké ztráty. „Vzhledem k velkým ztrátám po mrazech se samosběry zatím nekonají. O případném konání budeme včas informovat. Děkujeme," informovali provozovatelé plantáží na svém webu.

Takto černý scénář naštěstí zatím nevidí všude, na samosběr si ale ještě budeme muset počkat. „Nyní nedokážeme přesně říct, kdy bude samosběr zahájen. Počasí tomu aktuálně nepřeje, uvidíme ale zhruba za deset dní," sdělila pro Deník Stanislava Semmler z Jahody Schwenk, kteří mají své plantáže v Uhříněvsi a v Hájku.

V Jahodárně Sedlčánky také počítají ztráty, které přinesl mráz. „Úroda, která byla zakrytá, pomrzla z 45-55%, ta nezakrytá pak 80%. Sbírat se tedy bude z toho, co přežilo," uvedl Jiří Sixta s tím, že jahodárna má i pozdní sazeničky. Zde by měl být samosběr vyhlášený příští pátek.

Ceny samosběrů se liší, závisí na úrodě, počasí i kvalitě jahod. Zájem o samosběr tradičně zůstává značný, i když někteří pěstitelé v posledních letech zaznamenávají úbytek zákazníků. Že se snižují počty těch, kteří si chtějí pochutnat poté, co se o to přičinili vlastní prací, potvrdil Deníku už loni jeden z kunratických pěstitelů Jiří Jakoubek.

Najde se prý dost lidí, kteří si raději koupí u silnice jahody natrhané v Polsku, než by se sami pustili do sbírání někde poblíž bydliště. Vidí za tím pohodlnost, ale možná i horší kondici. Ta se projevuje třeba u brigádníků, kteří si při sklizni chtějí přivydělat. Někteří to však dlouho dělat nevydrží.

Pro řadu Pražanů také není rozhodující cenový rozdíl mezi jahodami získanými samosběrem a těmi, které koupí již natrhané.