• Vyzkoušet si jízdu samořiditelným vozidlem je možné až do 5. října, vždy od 13 do 19 hodin. • Nástupním místem je Bruselská brána na Výstavišti Praha. • Jízdu je nutné si rezervovat v online rezervačním systému na zajizbudoucnost.powerhub.cz. • Jízdné je zdarma.

Prezentace minibusu je součástí mezinárodního výzkumného projektu LivingLAPT, který si klade za cíl rozvinout udržitelnou autonomní přepravu v různých evropských městech.

„Tyto technologie v dopravě jsou zajímavé nejen s ohledem na její dlouhodobou udržitelnost, ale také z hlediska efektivity. Snižuje emise skleníkových plynů, šetří lidské zdroje a čas, protože takové vozy nepotřebují obslužný personál a pohybují se po aktuálně optimální trase,“ sdělila produktová manažerka PowerHUB Marie Horniecká.

Po okolí Výstaviště v pražských Holešovicích jezdí samořiditelný mikrobus. Svézt zdarma se mohou všichni zájemci. Stačí si jen zarezervovat termín.Zdroj: Deník/Miroslav Elsnic

Autobusy řízené počítačem začínají být nasazované i do ostrého provozu. Od poloviny května obsluhují linku ve Skotsku poblíž Edinburghu. Mohou jet až rychlostí 80 kilometrů za hodinu a týdně mají přepravit zhruba deset tisíc cestujících. Projekt potrvá do roku 2025, na lince dlouhé dvaadvacet kilometrů je nasazeno pět strojů.

Autobus, který nepotřebuje řidiče. Supermoderní MHD dorazilo i do Česka

V budoucnu mohou samořiditelné vozy jezdit i v Praze, a to právě na výstavišti. „Kdo ví, až skončí rekonstrukce Průmyslového paláce, tak si třeba pořídíme nějaké takové či podobné vozítko. Vozili bychom návštěvníky od tramvajové zastávky do spodní části výstaviště. Pro některé lidi už je to trochu daleko,“ dodal člen představenstva společnosti Výstaviště Praha Jan Stanko.