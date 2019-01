Praha - Padesátka lidí se v úterý sešla před budovou tureckého velvyslanectví v Praze, aby podpořila svobodu slova a projevu. Důvodem byl možný postih advokátky Kláry Samkové za projev, v němž na květnovém semináři ve Sněmovně zařadila islám na úroveň totalitních režimů. Jejími výroky se začalo zabývat státní zastupitelství i advokátní komora. Samková na závěr svého dnešního proslovu tureckého velvyslance Ahmeta Bigaliho, který její postih požadoval, třikrát proklela.

Právnička Klára Samková. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti," prohlásila advokátka, která se dovolávala příkladů českých žen z historie. „Budete-li zasahovat do našich věcí, pošleme na vás své syny," pohrozila.

Samkovou přišli podpořit mimo jiné spoluzakladatel nové strany Alternativa pro Česko Petr Hampl, který patřil podobně jako Samková k Bloku proti islámu, nebo místopředseda středočeských Svobodných Luboš Zálom. Jejich proslovům předcházelo řetězové čtení sněmovního projevu Samkové. „Pokud někoho chtějí stíhat, musejí stíhat nás všechny," zdůvodnila to jedna z řečnic.

Kontroverzní prohlášení

Shromáždění, na něž dohlížely dvě desítky policistů, se konalo za kovovými zátarasy na protějším chodníku před tureckým velvyslanectvím. Důvodem bylo to, že turecký velvyslanec označil vyjádření Samkové za urážku islámu a vyzval k jejímu vyšetřování. Slovní útoky na jakékoli náboženství jsou trestné podle evropského i českého práva a svoboda slova má své limity, upozornil. Samková kontrovala prohlášením, že ČR by měla ambasadora vyhostit za vměšování do záležitostí cizího státu.

Samková podle textu květnového projevu uvedla, že islám je stejný jako nacismus, fašismus a komunismus, jen se skrývá za náboženství. „Je státní zločinnou a zločineckou ideologií," uvedla. S islámem je podle ní třeba naložit stejně jako se všemi totalitními režimy, tedy bojovat, zvítězit a jednou provždy zamezit jeho šíření.

Ministerstvo zahraničí na incident reagovalo prohlášením, že podobné srovnávání islámu s totalitními režimy pokládá za nepřijatelné a vyzvalo k mezináboženskému dialogu. Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) učinila Samková svými výroky Česku přinejmenším ostudu.

