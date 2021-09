/FOTOGALERIE/ Spolupráce Zoo Praha na ochraně supů mrchožravých v Bulharsku přináší nadějné výsledky. Nyní čtyřletá samice Bojana, která byla v roce 2017 odchována v Zoo Praha a v následujícím roce jako jedno z prvních čtyř mláďat vypuštěna do přírody metodou delayed release, úspěšně překonává všechny nástrahy a po dlouhém pobytu v Africe se na letošní léto vrátila zpět do Bulharska. Připsala si tak jedinečné a důležité prvenství - a nyní se opět vydala do Afriky.

Samice supa mrchožravého Bojana kroužící nad svahy východního Rodopu. Bojana je prvním supem mrchožravým odchovaným v lidské péči, který se po své cestě do Afriky vrátil zpět na Balkán. | Foto: Zoo Praha/Miroslav Bobek

„V Bulharsku zbývá posledních ani ne třicet párů supů mrchožravých,” uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „A naše role v ochraně tohoto druhu je zásadní. Kolega Antonín Vaidl koordinuje Evropský chovný program supů mrchožravých a Zoo Praha dodává do Bulharska jak ptáky do chovů, tak pro vypuštění do přírody. Kromě toho financuje například ‚supí restauraci‘, pořídili jsme tamním ochranářům auto apod. Úspěch spojený s Bojanou je pro nás velkým povzbuzením,” dodal.