S výstavbou bytů na Smíchově zmizí odstavné plochy pro vlaky

Zástavba zadního kolejiště smíchovského nádraží a současně nárůst železniční dopravy může dopravcům způsobit velké komplikace. Zatím totiž není jasné, kde budou odstavovat své soupravy na krátkodobé stání či přes noc.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začala proto hledat nová místa pro odstavování vlaků. Společnost Sudop Praha za 727 tisíc korun zpracovává pro SŽDC materiál s názvem Vyhledávací studie odstavných kapacit v uzlu Praha.

Studie má nalézt dva typy lokalit. V první skupině jsou ty, které jsou využitelné v krátkodobém výhledu a nemusí se u nich měnit územní plán. Ve střednědobém výhledu pak mají potřeby dopravců řešit lokality, u kterých už je nutné změnit územně-plánovací dokumentaci, ale nevyžadují přílišnou investici. Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové studie ještě neřeší požadavky, které mohou vzniknout s rozvojem vysokorychlostních vlaků.

Zatím nejakutnější je situace pro společnost RegioJet, která už má jistotu, že bude muset ze Smíchova zmizet. „S developerem jsme uzavřeli memorandum, že do roku 2020 můžeme na Smíchově zůstat. Odhadujeme, že využít lokalitu, kterou vytipuje Sudop a SŽDC, bude možné nejdříve za 10 let. Do té doby musíme sami hledat obratové provozní zázemí pro údržbu vlaků. V této souvislosti uvažujeme i o Malešicích,“ potvrdil Deníku Aleš Ondrůj, mluvčí Regiojetu.

České dráhy výstavba obytného komplexu Smíchov City zasáhne pouze minimálně. Dopravce bude hledat zázemí pouze pro zaměstnance.

Na Knížecí je trať odkloněna

„V místě máme kanceláře a další prostory, které budeme muset opustit a najít pro zaměstnance náhradní kapacity. Co se týče tratí, projíždíme vlakem na Zličín po trase Pražského Semmeringu. Ze směru Na Knížecí je trať odkloněna na hlavní nádraží,“ popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský s tím, že České dráhy mají odstavnou plochu a zázemí pro vlaky ve Vršovicích.

Zároveň doplnil, že v Německu či Rakousku je obvyklé, že odstavná nádraží a depa kolejových vozidel si každý dopravce staví sám na vlastní náklady.Z hlediska provozu má Sudop najít tři typy odstavných kapacit: na krátkodobé odstavování, na sedlové odstavování pro delší pobyty mimo špičku a na dlouhodobé stání.

„V návrhu mají prakticky charakter depa kolejových vozidel, má jít o plochy, jež mohou sloužit primárně k náhradě zmíněných ploch na Smíchově,“ řekla Šubová. V zadání je asi dvacet lokalit, které Sudop Praha prověřuje. K tomu doplnil ještě další své návrhy. „Po připomínkovém řízení hodnotitelů má být studie dopracována do dubna,“ upřesnila mluvčí. Podle ní by každá plocha, která bude přijatelná pro takové využití, měla být chráněna už v územním plánu. „Je zjevné, že ploch není nazbyt,“ dodala Šubová.