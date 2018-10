S ODS a ANO budeme hledat shodu jen stěží, říká Pirát Zdeněk Hřib

/ROZHOVOR/ Žhavým kandidátem na pražského primátora je Pirát Zdeněk Hřib. Volební průzkumy Pirátům v Praze předpovídají podobný výsledek jako ODS. Obě strany by se měly poprat o vítězství.

Volební průzkumy ukazují, že byste v Praze mohli získat až třetinu hlasů. Věříte v takový výsledek?

Budu považovat za úspěch cokoliv, co bude od minima, což je bránění koalice ANO a ODS, až po maximum, což znamená, že Piráti mají v Praze primátora.

Dokázal byste to přetavit do čísel?

To se neodvažuju tipovat. Je tam mnoho neznámých.

Určitě jste přemýšlel, v případě vašeho vítězství, s kým byste byli ochotni v Praze vládnout.

Říkali jsme to už před volbami. Máme jasně definovanou povolební strategii. To znamená ne s KSČM a SPD, protože je považujeme za extremistické strany. Jinak jsme ochotni vyjednávat se všemi demokratickými stranami. Jsme si ale vědomi toho, že s některými budeme programový průnik hledat jen stěží.

Tím myslím třeba transparentnost, která je pro nás zásadní. ANO s ODS ve sněmovně vytrvale blokují zrušení výjimky pro ČEZ z registru smluv. To je příklad. Tady ale vidíme, že by to bylo velice obtížné. Potom jsou tam samozřejmě personální otázky. Chceme, aby v pražské radě zasedly osoby bezúhonné, které jsou kompetentní a které se budou Praze věnovat na plno. Ale to si myslím, že to bude relativně daleko menší problém, protože v demokratických stranách jsou na kandidátkách lidé, kteří tyto požadavky budou splňovat.

Takže počítáte s vyjednáváním i s ODS a hnutím ANO.

Jak říkám, budeme vyjednávat se všemi demokratickými stranami, ale zrovna tady u těch si myslím, že ten programový průnik budeme hledat velice, velice obtížně.

Jaká koalice by vám byla nebližší? S kým byste nejraději představovali spolupráci?

To nechám na chvíli, až se zveřejní výsledky voleb. Nechci věštit z křišťálové koule.