S horskou dráhou a ruským kolem je ámen. Atrakce z Výstaviště po 50 letech zmizí

Poslední jízda! Po více než 50 letech končí celoroční lunapark na pražském Výstavišti. V nadcházejících týdnech máte tak šanci projet se naposledy legendární retro horskou dráhou či ve vozítku na autodromu. Do konce června bude s atrakcemi konec. Co na atraktivním místě vznikne místo nich?

Horská dráha z roku 1974 a ruské kolo z osmdesátého prvního. Po více jak půlstoletí je nejen s těmito atrakcemi v Holešovicích konec. Magistrát hlavního města Prahy majitelům vypověděl smlouvu. Do konce června tak musí vše zabalit. Provozovatelé nejen horské dráhy jsou ze situace nešťastní a hledají náhradní místo, kde by nadále mohli Pražanům poskytovat zábavu.

„V červnu už to tady musí být vše pryč, jsme z toho zdrcení, fungujeme tady už přes 40 let. Máme tady karavany a všechno. Napadlo nás horskou dráhu přesunout ke koupališti Džbán, kde by ji lidé mohli obzvlášť v létě využívat. Nebo nám pak jedna slečna říkala, ať se přesuneme do Třince. Tam je velký prostor, kde se mělo něco stavět. Zatím ale není nic jistý,“ popsal automechanik David, který pomáhá horskou dráhu udržovat v provozu.

Pivo, buřt a horská dráha

Nyní atrakce provozovatelé rozebírají a odvážejí po kusech pryč. „Musíme vstávat v pět ráno. Jen dneska odsud kamion odvezl osm tun věcí. A to ještě, než rozebereme tuhle horskou dráhu. A vůbec si neumím představit, co budou kluci dělat s tím ruským kolem,“ popsal situaci David.

Na horské dráze se budete moci svézt ještě v květnu, než ji pro veřejnost uzavřou. „Zrovna dneska tu byli lidi, kteří se chtěli projet, tak jsem jim to zapnul a jel s nimi. Každý druhý, kdo sem přijde, tak se diví, proč musíme končit. Všichni se nás na to ptají a my nevíme, co jim říci. Lidi to tu mají rádi, protože je to tady celoročně. Po procházce Stromovkou si sem chodili na pivko a buřtíka a pak na horskou dráhu,“ doplnil automechanik.

Dokonce se v těchto místech natáčeli videoklipy či se tu pořizovaly svatební fotografie. „Chodila jsem sem fotit novomanžele i páry. Bylo to hezké, netradiční retro místo, které nikde v Praze není. Provozovatelé nám i jednou rozsvítili ruské kolo, aby byly snímky hezčí,“ popsala fotografka Daniela.

Co bude dál?

Jelikož ale městu přišlo, že je celoroční lunapark zastaralý a neslouží už svému účelu, rozhodlo se provozovatelům atrakcí vypovědět smlouvy. Nyní je na programu řešení toho, co má na místě horské dráhy a dalších kolotočů vzniknout.

„Řešíme, k jakému účelu by měly tyto prostory sloužit. Víme určitě, že místo zůstane takzvanou zónou zábavy. Budeme přemýšlet, co s tím dál, ale ještě vůbec nevíme nic konkrétního. Bude se vypisovat asi obchodní soutěž. Rozhodně to tu bude ale sloužit ke stejnému účelu jako doposud. Vše by se mělo ještě letos vyřešit,“ vysvětlil mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha.

Areál Výstaviště Praha bude nově rozdělen do pěti zón, a to kulturní, kulturně komerční, relaxační, sportovní a zóny zábavy. „Třiceti pěti metrové ruské kolo z roku 1981 i historická dráha Cyklon z roku 1974 patřily dosud mezi dominanty Výstaviště. Bezpochyby je můžeme zařadit mezi jedny z nejstarších atrakcí v celé Evropě. Celá spodní část areálu však prochází důkladnou revitalizací, proto budou tyto atrakce odstraněny,“ uvedl Pavel Klaška, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Oblíbenou Matějskou pouť ale vystěhování atrakci neohrozí „S Matějskou poutí samozřejmě počítáme i v dalších letech, je to oblíbená tradice nejen Pražanů, ale i návštěvníků z širšího okolí metropole,“ uzavřel Klaška.